【MIRROR成員】鏡仔今夏演出東京音樂祭　12子上Summer Sonic與BKPP+HYDE同場

▲ MIRROR將於今年8月參加Summer Sonic音樂祭。

由姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、江𤒹生、楊樂文、柳應廷、王智德、陳瑞輝、李駿傑、邱傲然及邱士縉組成的本地男團MIRROR近年於香港吸納大量鏡粉,人氣高企的MIRROR將於今年8月衝出香港,參與日本的Summer Sonic音樂祭,攻入日本市場。

MIRROR進軍日本

MIRROR在他們的官方社交平台寫道:

Hello Japan

Here We Are!

MIRROR宣布將於8月20日在Summer Sonic音樂祭東京場演出,引起樂迷關注。

鏡粉打氣

消息一出後,不少鏡粉留言為12子打氣,有鏡粉表示:「So proud of you! 加油!」、「願望成真!希望公司比佢哋有充足時間預備、休息,完show後佢哋可以放假relax吓,shopping......」、「衝出香港,走上世界。」、「Enjoy the show!」、「盡情享受熱辣辣嘅舞台!」

與海外音樂人同場

Summer Sonic官方網站公布了演出單位的名單,MIRROR為東京場追加演出藝人之一,並將於Pacific Stage上演出,同場包括日本搖滾樂隊L'Arc~en~Ciel主音HYDE、泰國組合Billkin & PP Krit(BKPP)等。

