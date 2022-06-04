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【MIRROR成員】鏡仔今夏演出東京音樂祭　12子上Summer Sonic與BKPP+HYDE同場

娛樂 10:57 2022/06/04

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

MIRROR將於今年8月參加Summer Sonic音樂祭。

由姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、江𤒹生、楊樂文、柳應廷、王智德、陳瑞輝、李駿傑、邱傲然及邱士縉組成的本地男團MIRROR近年於香港吸納大量鏡粉，人氣高企的MIRROR將於今年8月衝出香港，參與日本的Summer Sonic音樂祭，攻入日本市場。

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MIRROR進軍日本

MIRROR在他們的官方社交平台寫道：

Hello Japan
Here We Are!

MIRROR宣布將於8月20日在Summer Sonic音樂祭東京場演出，引起樂迷關注。

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    點擊圖片放大
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鏡粉打氣

消息一出後，不少鏡粉留言為12子打氣，有鏡粉表示：「So proud of you! 加油！」、「願望成真！希望公司比佢哋有充足時間預備、休息，完show後佢哋可以放假relax吓，shopping......」、「衝出香港，走上世界。」、「Enjoy the show!」、「盡情享受熱辣辣嘅舞台！」

與海外音樂人同場

Summer Sonic官方網站公布了演出單位的名單，MIRROR為東京場追加演出藝人之一，並將於Pacific Stage上演出，同場包括日本搖滾樂隊L'Arc~en~Ciel主音HYDE、泰國組合Billkin & PP Krit（BKPP）等。

最新影片推介：COLLAR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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