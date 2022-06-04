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【變種病毒】幼童疑校內午睡染疫　兒科專家籲學校分隔床位

社會 11:22 2022/06/04

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香港兒科醫學會會長葉柏強。(資料圖片)

灣仔香港基督教服務處時代幼兒學校2名學生染上變種病毒BA.2.12.1，當局懷疑於午睡時除下口罩造成傳播。香港兒科醫學會會長葉柏強表示，年幼兒童睡期時短暫除口罩是有需要，因他們的呼吸系統較幼嫩，尤其2歲以下兒童會感到辛苦，建議學校盡量分隔兒童床位及加設間板，並減低學童除口罩互相近距離接觸的機會。

葉柏強今早(4日)在電台指，雖然本港大部分學校的疫苗接種率達9成，但個別學校接種率只有5至6成，當學生回復正常群體活動，會增加傳播風險，建議加強到校接種疫苗服務，推高青少年及兒童的疫苗接種率，令學生之間的互相傳染及重症風險在可控範圍內。他提到，會接觸或需要照顧學童的人士應接種3針疫苗，甚至考慮打第4針，同時要避免去人多、除口罩的高危活動。

他又提醒家長，感染新冠病毒後3個月體內抗體水平會下降，勿以為子女感染後便毋須接種疫苗，亦有研究顯示孕婦接種疫苗，所產生的抗體會經胎盤或母乳傳給嬰兒，呼籲父母先接種疫苗以保護子女。

另外，葉柏強稱部分染疫兒童康復後，出現「多系統發炎綜合症」，身體多個器官都有炎症，本港至今已累積超過50宗個案，全部人情況穩定，但由於心臟或腦部曾發炎，心肺功能、學習能力及體質或受有影響。

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責任編輯：蘇文軒

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