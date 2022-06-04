【尋人記II】方東昇帶隊入下白泥尋村校學生　回顧校園生活無悔讀過村校

▲ TVB節目《尋人記II》由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷擔任主持並尋人。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB資訊節目《尋人記II》播出至今一直成為網民熱話，方東昇與一眾主播以最傳統的手法尋人，延續過去的新聞故事。

昨晚（3日）播出的一集主題為「我在村校裏過了不一樣的童年」，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷一同進入下白泥村，尋找曾就讀鄉村學校的學生和任教過的教職員。

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回顧村校生活

攝製隊成功尋回曾於下白泥村公立學校就讀的學生阿鳳、芬女、興兒、安仔以及陳本文老師，眾人於30多年後重聚，齊齊分享當年的校園生活。

眾人笑言：「我們的成績都不差，考最尾也是第十名。」皆因當年最多亦只有十一名學生。他們指以前不但沒有功課壓力，平時生活還有很多樂趣。

他們又謂村校設施簡陋、資源不多，但大家也無悔讀過村校，且為自己是村校學生而感到自豪。

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過來人看村校

作為村校過來人，眾人討論是否應讓子女就讀村校持不同意見。

安仔覺得外面的小學和現在的村校教育應該差不多。

芬女認為老師能留意到很多細微的事，包括孩子的一舉一動和情緒，認為就讀村校對子女有幫助。

阿鳳則指人少便缺乏競爭力，能選擇的話便不會選村校。

興兒認為現時的幼稚園學生已開始補習、學英文、樂器等，若然讀村校需要升學時便不太理想。