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Dear Jane中環海濱獻唱「唔夠喉」　透露正籌備演唱會

娛樂 11:40 2022/06/04

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戶外NF加本地藝術展覽「ARTAVERSE」於昨日（6月3）在中環海濱活動空間開鑼，首場打頭陣的嘉賓Dear Jane甫上台已令現場氣氛高漲。

他們唱完頭兩首歌《最後一間唱片舖》及《脫骹的華爾茲》後，Jackal問現場觀眾有否到場內的藝術展區參觀？他說：「一陣完騷之後，有時間我哋都想去行下睇下。」

之後，鼓手Nice因坐椅問題需作出調整，Howie見狀鬼馬表示：「Nice係咪覺得自己條褲隻色唔啱，所以想即場換褲？」豈料台下fans竟高呼「想睇」，令Nice哭笑不得。

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約定下場再見

唱畢《未開始已經結束》後，Jackal指他們在台上只看到頭兩行fans的燈牌：「一係我哋配合大家，玩啲抒情小小嘅歌，你哋可唔可以着咗手機嘅燈，俾返個好靚嘅畫面我哋？」全場隨即出現一片燈海，令Howie亦不禁表示要拍下來紀念。

期後Dear Jane一口氣唱出《銀河修理員》、《哪裡只得我共你》及《聖馬力諾之心》。雖然唱足7首歌，但現場觀眾仍然意猶未盡，不停高呼encore，見到樂迷頂着高溫不願離去，疼錫fans的Dear Jane最終上台多唱一首 《2084》作結尾，Tim並跟樂迷約定下一場演出再見。

籌備演唱會
 
騷後，Dear Jane表示已有一段時間沒有演出戶外騷，雖然昨晚天氣酷熱，但見到觀眾如此熱情，令他們相當興奮，Nice更直言「唔夠喉」希望多唱幾首。

提到Tim跟樂迷的約定，他透露Dear Jane正籌備演唱會：「八月會有一個crossover演出，而年尾就會有一個自己騷，暫時會想係戶外嘅，但詳情稍後再公布。」至於首次live獻唱《脫骹的華爾茲》，Tim表示估計不到觀眾反應會如此熱烈，令他大感意外。

撰文 : TOPick柴犬出動

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