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【女嬰兇殺案】14月大女嬰身有10多處傷痕料死去1至3天　被捕父親有精神病紀錄

社會 12:19 2022/06/04

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元朗八鄉水頭村殺嬰案，14月大女嬰疑被父母謀殺。警方表示，女嬰身上有10多處疑由指甲造成的傷痕及屍斑，初步相信於1至3天前死去，其中女嬰父親有精神病治療紀錄，但暫未能確定由誰人施虐，會循案發時父母2人的身體、情緒及精神情況等方向調查。

元朗警區助理指揮官(刑事)林慶璋交代案情，指警方昨晚(3日)9時20分接獲一名男子報案，表示其女兒在八鄉水頭村的住所一直沒人應門，因擔心屋內女兒、女婿及14個月大女孫安危，於是報警求助。 警方及消防破門入屋調查，發現14個月大的女嬰倒臥於房內及證實死亡，警方以「謀殺」罪拘捕懷疑涉案的女嬰父母，分別是32歲姓陳女子及33歲姓林男子。

林慶璋稱，警員在破門入屋後，發現女嬰父母在單位內一間房，表現慌張、情緒不穩，並迴避警員查問女兒情況，警員於是搜查單位，在睡房內發現女嬰仰臥地上，全身由一條毛巾蓋着，並被一袋紙尿片遮住，當場證實死亡，死因有待法醫確定。

警方初步發現女嬰頸部左方及前方，有10多個半月形狀傷痕，懷疑由指甲做成；頭部、上半身出現變色腫漲，背部有屍斑，初步相信在1至3天前死亡。初步調查相信女嬰傷勢並非舊傷痕，但暫未能確實由誰人施虐，將會是警方調查方向之一。

女嬰父母結婚7年，報稱無業，只有死者一名女兒，目前被警方扣查。警方將案件列嚴重暴力、虐待兒童案件處理，交由元朗警區重案組第三隊跟進，會循多方面、包括犯案動機、疑犯與死者關係、相處生活習慣，案發時的身體、情緒、精神情況等作出調查。初步調查又顯示男子有精神病治療紀錄。

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責任編輯：蘇文軒

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