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胡杏兒發揮視后級演技優勢　唱演 《你不要擔心》獲選「喜愛度」浪姐第3名

娛樂 12:28 2022/06/04

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胡杏兒參加內地綜藝節目《乘風破浪3》。

胡杏兒為內地綜藝節目《乘風破浪3》已全程進入作戰狀態，最新一集表演中以「唱演舞台」形式，由神級歌手譚維維帶領下與黃奕、張歆藝合唱一曲《你不要擔心》，不單止獲得高分數，而個人的表現更令她成為觀眾投選「最喜愛浪姐」第三名，尤如打了一支強心針。

杏兒透露今次節目分了4大舞台表演方式，包括：唱秀、唱演、唱樂、唱跳。

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本來她自己心目中想選擇唱跳作開始，但最後被譚維維說服，杏兒說：「原本自己覺得反正都要跳一次，倒不如早些揀選唱跳的環節，但怎知有不少對手已選了唱跳舞台，加上被维维姐招攬旗下，且跟她分析往後還有唱跳的機會，而選出來的作品『你不要擔心』很適合以唱演的方式演繹，最後在維維姐的游說下，第一次以自己專長唱演上陣。」

在自己的專長表演下，杏兒開唱9秒九便落淚，情感到位。不過今次的演出對她來說也蠻有壓力的，她盡力配合的說：「製作團隊希望在畫面上能呈現出演唱時真實情緒！需要多方面的表演配合。」

情緒盡情發揮

杏兒說跟維維姐這位神級歌手合作，欣賞她的表演之餘，也順道偷師，而跟黃奕、張歆藝彼此在演繹者曲時。眾人背後各有自己的故事，將情緒盡情發揮，因此杏兒指這次是很有趣的唱演經歷，最開心的是這組合順利勝出。

提到那英姐的「送你一朵小紅花」團隊中兩位浪姐吳莫愁、黃小蕾被淘汰出局，杏兒坦然捨不得兩位，在其心目中兩位都是她所欣賞的表演者。

「喜愛度」被選為第3位

至於自己在所屬的那英組別，現場觀眾投票的「喜愛度」榜單中，被選為第3位。

杏兒欣喜地說：「其實自己沒想過被選為第3位，因為未必所有觀眾都認識她；尤其是90後的觀眾，我想可能是自己一直以來的演出作品，起了很大作用，所以我更加感激現場的觀眾讓她繼續留下來！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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