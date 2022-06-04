  • 31°C
香港時間 : 2022604日 (週六) 13:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港通關】邱騰華稱通關是必然惟過程須審慎　不能只講單方面利益而不顧國家

社會 13:11 2022/06/04

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

商務及經濟發展局局長邱騰華(中)。

新冠疫情擾攘2年多，商務及經濟發展局局長邱騰華認為，香港要非常審慎處理通關問題，與各地探討如何在安全環境下恢復往來，特別是內地花很大力氣遏止疫情，「唔可以只顧一面嘅門，唔顧另一邊國內情況」。

邱騰華今早(4日)在電台表示，多國逐步開放邊境，與本港探討恢復往來是必然，但不能單看經濟商貿利益，「不能單單只照顧某方面利益」，雖然香港經歷第五波情，惟疫情仍然離去，同時內地花很大力氣將新一波疫情遏制，本港不能夠只顧一邊，而不顧國家的情況。他形容雖然未能完全通關，但仍有香港企業走出去，本港亦有舉辦國際級的展覽， 將會是新趨勢。

此外，他提到早前到泰國出席亞太經合組織貿易部長級會議，雖未達共識但亦有成果，與會各國均關注疫情、戰事、通脹升溫、地緣政治等問題下出現經濟衰退，故產生「貿易向心力」，各方有意共同解決當前問題。

會議中本港與秘魯討論到雙方自由貿易協定的問題，邱騰華指秘魯屬新興市場，不少商品可以對外輸出，令本港的貿易投資可以推廣至南美。他又說，香港在考慮是否與其他國家簽定新的協議時，主要考慮三大因素，包括協議是否可以消除貿易壁壘、協議有沒有排他性，以及是否優於世貿的客觀標準。而近年大國間角力，不單緊急且令雙方受損，但他認為亞太區所行的路，整體是較務實。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
今日 10:50
【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
【變種病毒】幼童疑校內午睡染疫　兒科專家籲學校分隔床位
今日 11:22
【變種病毒】幼童疑校內午睡染疫　兒科專家籲學校分隔床位
【女嬰兇殺案】14月大女嬰身有10多處傷痕料死去1至3天　被捕父親有精神病紀錄
今日 12:19
【女嬰兇殺案】14月大女嬰身有10多處傷痕料死去1至3天　被捕父親有精神病紀錄

你可能感興趣

【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
今日 10:50
【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
【變種病毒】幼童疑校內午睡染疫　兒科專家籲學校分隔床位
今日 11:22
【變種病毒】幼童疑校內午睡染疫　兒科專家籲學校分隔床位
【女嬰兇殺案】14月大女嬰身有10多處傷痕料死去1至3天　被捕父親有精神病紀錄
今日 12:19
【女嬰兇殺案】14月大女嬰身有10多處傷痕料死去1至3天　被捕父親有精神病紀錄
出入境管制 疫情 經濟衰退 秘魯 泰國 亞太經合組織 自由貿易協定 政治 發展局 邱騰華

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【娛圈喜事】秦沛娶新抱做老爺　姜文杰向太太承諾：會擔起一家之主責任
15:59 2022/02/22
【娛圈喜事】秦沛娶新抱做老爺　姜文杰向太太承諾：會擔起一家之主責任
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】