【香港通關】邱騰華稱通關是必然惟過程須審慎　不能只講單方面利益而不顧國家

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華(中)。

新冠疫情擾攘2年多，商務及經濟發展局局長邱騰華認為，香港要非常審慎處理通關問題，與各地探討如何在安全環境下恢復往來，特別是內地花很大力氣遏止疫情，「唔可以只顧一面嘅門，唔顧另一邊國內情況」。

邱騰華今早(4日)在電台表示，多國逐步開放邊境，與本港探討恢復往來是必然，但不能單看經濟商貿利益，「不能單單只照顧某方面利益」，雖然香港經歷第五波情，惟疫情仍然離去，同時內地花很大力氣將新一波疫情遏制，本港不能夠只顧一邊，而不顧國家的情況。他形容雖然未能完全通關，但仍有香港企業走出去，本港亦有舉辦國際級的展覽， 將會是新趨勢。

此外，他提到早前到泰國出席亞太經合組織貿易部長級會議，雖未達共識但亦有成果，與會各國均關注疫情、戰事、通脹升溫、地緣政治等問題下出現經濟衰退，故產生「貿易向心力」，各方有意共同解決當前問題。

會議中本港與秘魯討論到雙方自由貿易協定的問題，邱騰華指秘魯屬新興市場，不少商品可以對外輸出，令本港的貿易投資可以推廣至南美。他又說，香港在考慮是否與其他國家簽定新的協議時，主要考慮三大因素，包括協議是否可以消除貿易壁壘、協議有沒有排他性，以及是否優於世貿的客觀標準。而近年大國間角力，不單緊急且令雙方受損，但他認為亞太區所行的路，整體是較務實。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒