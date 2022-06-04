【串謀詐騙】中國鐵建前高層及建築公司董事騙銀行信用證7,530萬元　詐騙罪成各囚4年

2名建築公司前高層人員涉串謀詐騙銀行信用證7,530萬港元，以及清洗黑錢逾1,000萬港元，早前被廉政公署落案起訴，2人今日(4日)在區域法院罪成，各被判囚4年。



被告為王曉杉(53歲)，中國鐵建(香港)有限公司前副總經理；及劉聰海(55歲)，成達建築工程有限公司(成達建築)時任董事，該公司現已結業。二人早前同被裁定一項串謀詐騙罪成；劉聰海另被裁定2項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成。暫委法官陳永豪亦頒令禁止劉聰海擔任任何公司董事6年。



中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司(中國鐵建)的附屬公司。中鐵國際貿易(香港)有限公司(中鐵國際貿易香港)是中國鐵建另一間附屬公司，由中國鐵建香港的員工營運，負責為中國鐵建香港及其有關聯的公司採購建築物料。



王曉杉案發時為中國鐵建香港副總經理，負責業務發展。案情指，在王曉杉的安排下，成達建築及中國鐵建香港於2016年9月簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行建築項目。成達建築其後要求中國鐵建香港協助籌措購買材料的資金，獲中國鐵建香港答允。



2016年12月，在王曉杉的安排下，成達建築再與中鐵國際貿易香港簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，向一間供應商為3項建築工程採購建築材料，涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行有限公司持有的信用證支付。



中鐵國際貿易香港2017年1月向星展銀行遞交3份以該供應商為受益人的信用證申請書。於2017年1月至3月期間，劉聰海提交文件以證明有關採購交易，相關文件包括建築材料發票、裝箱單和貨運收據。星展銀行因而核准所有申請，並向該供應商發放3筆信用證款項合共7,530萬港元。



廉署調查顯示，有關採購交易並不存在，有關諒解備忘錄及3份貿易協議是在王曉杉的安排下簽訂，目的為促使上述信用證的批核。劉聰海提交的證明文件為虛假文件，並處理從上述詐騙罪行共1,050萬港元的得益。

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責任編輯：蘇文軒