【新手爸媽】為鄭俊弘誕下兒子獲陳瀅操刀拍照　何雁詩：身體經歷過最大的挑戰

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）於2017年公開戀情，二人於2020年1月1日宣布結婚喜訊，並於同年11月7日在沙田凱悅酒店舉行婚禮。

何雁詩和鄭俊弘於今年1月預告即將成為父母，如今何雁詩已為鄭俊弘誕下兒子Asher Douglas Cheng，一起學習當新手爸媽。

【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大 自言維持良好心理狀態最重要

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陳瀅操刀拍照

何雁詩於社交平台發帖文公布誕下兒子的好消息，貼出母子溫馨合照，照片更是由何雁詩好友陳瀅親自操刀拍攝。

她寫道：

2022年6月1日

👶Asher Douglas Cheng👶

我們正式成為爸爸媽媽了❤️

一直覺得bb應該沒那麼早出來見爸爸媽媽

怎知bb一足月已經急不及待出來了🤭

這幾天還一直準備新居

到寶寶出生前一天才執拾走佬袋（還好剛合時）

那天一心準備去產檢

怎知一起床就發現穿水😮

還跟醫生指示先吃飽飽

跟老公撐枱腳去吃了個沙爹牛麵常餐🥰

到醫院後經歷一輪陣痛，盆骨快要撕裂般

還好有麻醉師救命🤭

打完無痛，立即回魂，還玩了一鋪LoL😂

再經觀察一輪，婦產科醫生說是時候了

老公一直在旁替我打氣 you can do this 💪🏻

費盡九牛二虎之力把寶寶推出來🥲

現在雖說得輕鬆，其實是我身體經歷過最大的挑戰🥶

所以很感謝我的婦產科霍醫生

我一直很相信除了關注bb發展健康，自己心理健康也是無比重要，才能為家庭打一個好基礎

霍醫生一直為我提供足夠資訊，而不會一刻令我感覺多餘的擔心，所以我一直也很相信她會為我和孩子作出最好選擇🥰

重要是最後母子平安❤️🙏

也很感謝仁安醫院的安排❤️🙏謝謝醫生和護士們耐心的照顧我們一家人，實在非常窩心🥰

作為新手爸爸媽媽

必然會遇到挑戰🤭

但是我們也是抱著無比的歡樂和期待每一天與孩子一起學習

寶寶眼睛好大👽

像我還是像爸爸，還是傻傻分不清😛

我的小寶貝，像誰也好，只要健康開心過每一天就好，爸爸媽媽好愛你❤️

接下來這個月我會專心照顧寶寶和調理身體

擇日再跟大家分享🥰

@fredcheng83