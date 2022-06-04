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【新手爸媽】為鄭俊弘誕下兒子獲陳瀅操刀拍照　何雁詩：身體經歷過最大的挑戰

娛樂 15:27 2022/06/04

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何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）榮升新手爸媽。

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）於2017年公開戀情，二人於2020年1月1日宣布結婚喜訊，並於同年11月7日在沙田凱悅酒店舉行婚禮。

何雁詩和鄭俊弘於今年1月預告即將成為父母，如今何雁詩已為鄭俊弘誕下兒子Asher Douglas Cheng，一起學習當新手爸媽。

【媽媽不易做】何雁詩慨嘆做媽媽壓力大　自言維持良好心理狀態最重要

最新影片：欣宜專訪

陳瀅操刀拍照

何雁詩於社交平台發帖文公布誕下兒子的好消息，貼出母子溫馨合照，照片更是由何雁詩好友陳瀅親自操刀拍攝。
她寫道：

2022年6月1日
👶Asher Douglas Cheng👶
我們正式成為爸爸媽媽了❤️

一直覺得bb應該沒那麼早出來見爸爸媽媽
怎知bb一足月已經急不及待出來了🤭
這幾天還一直準備新居
到寶寶出生前一天才執拾走佬袋（還好剛合時）
那天一心準備去產檢
怎知一起床就發現穿水😮
還跟醫生指示先吃飽飽
跟老公撐枱腳去吃了個沙爹牛麵常餐🥰
到醫院後經歷一輪陣痛，盆骨快要撕裂般
還好有麻醉師救命🤭
打完無痛，立即回魂，還玩了一鋪LoL😂
再經觀察一輪，婦產科醫生說是時候了
老公一直在旁替我打氣 you can do this 💪🏻
費盡九牛二虎之力把寶寶推出來🥲
現在雖說得輕鬆，其實是我身體經歷過最大的挑戰🥶

所以很感謝我的婦產科霍醫生
我一直很相信除了關注bb發展健康，自己心理健康也是無比重要，才能為家庭打一個好基礎
霍醫生一直為我提供足夠資訊，而不會一刻令我感覺多餘的擔心，所以我一直也很相信她會為我和孩子作出最好選擇🥰
重要是最後母子平安❤️🙏
也很感謝仁安醫院的安排❤️🙏謝謝醫生和護士們耐心的照顧我們一家人，實在非常窩心🥰

作為新手爸爸媽媽
必然會遇到挑戰🤭
但是我們也是抱著無比的歡樂和期待每一天與孩子一起學習
寶寶眼睛好大👽
像我還是像爸爸，還是傻傻分不清😛
我的小寶貝，像誰也好，只要健康開心過每一天就好，爸爸媽媽好愛你❤️
接下來這個月我會專心照顧寶寶和調理身體
擇日再跟大家分享🥰

@fredcheng83

【娛圈有喜】何雁詩鄭俊弘齊宣布喜訊　自爆一索得男預產期在6月

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一索得男

鄭俊弘亦發帖文公布好消息，他說：

Our son, Asher Douglas Cheng is born on June 1, 2022. He came into this world early and strong which caught both of us by surprise. A wonderful surprise. We are very excited to embark on this new journey, the 3 of us.

Asher, you be a good boy. May you grow up to be happy and healthy. Daddy and Mommy will always love you, protect you, and guide you.

To my wife, @honganc you are incredible. A real life super hero. Witnessing you giving birth to Asher has been such an amazing and humbling experience. You are a powerful mother. I love you so much and I thank you for everything you have given and sacrificed for us.

Love,

Fred

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