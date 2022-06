【新手爸媽】為鄭俊弘誕下兒子獲陳瀅操刀拍照　何雁詩：身體經歷過最大的挑戰

何雁詩(Stephanie)與鄭俊弘(Fred)於2017年公開戀情,二人於2020年1月1日宣布結婚喜訊,並於同年11月7日在沙田凱悅酒店舉行婚禮。

何雁詩和鄭俊弘於今年1月預告即將成為父母,如今何雁詩已為鄭俊弘誕下兒子Asher Douglas Cheng,一起學習當新手爸媽。

陳瀅操刀拍照

何雁詩於社交平台發帖文公布誕下兒子的好消息,貼出母子溫馨合照,照片更是由何雁詩好友陳瀅親自操刀拍攝。

她寫道:

一索得男

鄭俊弘亦發帖文公布好消息,他說:

Our son, Asher Douglas Cheng is born on June 1, 2022. He came into this world early and strong which caught both of us by surprise. A wonderful surprise. We are very excited to embark on this new journey, the 3 of us.

Asher, you be a good boy. May you grow up to be happy and healthy. Daddy and Mommy will always love you, protect you, and guide you.

To my wife, @honganc you are incredible. A real life super hero. Witnessing you giving birth to Asher has been such an amazing and humbling experience. You are a powerful mother. I love you so much and I thank you for everything you have given and sacrificed for us.

Love,

Fred