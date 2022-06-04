【第五波疫情】新增446宗確診個案　270宗屬快測陽性【不斷更新】

▲ 政府以圍封強檢措施，發現地區隱形患者。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（4日）下午出席記者會，交代最新疫情。

【16:35】

變種病毒BA.2.12.1再多一宗不明源頭個案，患者居太古城，曾到訪多間食肆，包括將軍澳POPCORN翠園。

中環Zentral酒吧再多2宗個案。

【16:35】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校，有3人陽性，他們都就讀在N1班，其中二人是兄弟姊姊，該班有14人，學生都沒有固定坐位，有時候會睡覺，建議該班停課至6月10日。

【16:30】

政府公布最新疫情，今日新增446宗確診個案，176屬核酸檢測陽性。270宗屬快測陽性。至於快測覆檢中，有72人呈陰性結果，比例約20%。

灣仔香港基督教服務處時代幼兒學校2名學生染上變種病毒BA.2.12.1，當局懷疑於午睡時除下口罩造成傳播。香港兒科醫學會會長葉柏強表示，年幼兒童睡期時短暫除口罩是有需要，建議學校盡量分隔兒童床位及加設間板。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組