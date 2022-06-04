【全民造星II】張天賦解釋拒簽ViuTV原因　MC談緋聞女友直認想拍拖

3年前《全民造星II》大熱之一的MC張天賦最終獲亞軍，在去年簽約華納唱片正式出道並成新人王。以一曲《記憶棉》火速走紅的MC張天賦，今年再邀同一班底，再加首次合作的填詞人黃偉文製作出挑戰高難度音域新作《小心地滑》。

MC張天賦在今日（6月4日）任商業一台的《星光背後》接受主持人梁泰來訪問，談及公認唱得、唱功又在《小心地滑》一曲中表露無遺，但現年26歲的張天賦卻指自己並沒唱歌天賦。

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視周杰倫為偶像

在節目內，MC指自己幼稚園已喜歡模仿偶像周杰倫唱歌表演，對於不少人形容他唱歌有天賦，他卻指自己人不如其名，他甚至用「難聽」來形容自己於中學階段的歌喉。

由自學唱歌到有今天的成績，他坦言花了長時間鍛鍊：「是花了不止6、7年，最大進步是加拿大回港後busking，那4、5年每天唱7至8小時，唔爛聲都唔肯停！是不停挑戰難度高的歌，不停爛聲又不停好返，或許就像鍛鍊肌肉般，今天練到攰，下次再練就沒那麼吃力，不斷強化。」

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洪嘉豪介紹簽華納

MC直認除了3年前病逝的父親外，所有家人都反對他發歌手夢，他坦言唸完書在港busking數年後，視《全民造星II》為人生追夢最後一擊。

不過，他最終奪得亞軍後卻反而拒簽ViuTV入行，他解釋稱：「ViuTV接觸我固然是好機會，但亦衡量要簽合約，最終我想自由度大些想自己闖；其次，ViuTV當時想我組第二隊男團，而我真的勝任不了男團，因為要跳舞，我真的不擅長，所以拒絕了。」



《全民造星II》後，MC曾嘗試自組公司1年艱難開騷，最後還是經朋友洪嘉豪介紹下簽約華納唱片並迅速走紅。但走紅的同時，就爆出與兩位MV女主角行超巿的緋聞。

▲ MC張天賦接受梁泰來（左）訪問。

與MV拍檔傳緋聞

他在節目內重申，與兩位MV女主角只是普通朋友關係，對於首次成為八卦新聞主角稱：「最初反應不大，因為做這一行多了人認識，自然就會成為話題，這些新聞我預計會有。」

他表示與眾MV緋聞女星都只是普通朋友：「朋友不是男仔就是女仔，真的不明白一張行超巿相片，又不是手拖手，又不是攬攬鍚鍚，亦沒有親密行為，但為何牽連到很多幕後大故仔，所以我是幾唔舒服！避免跟異性出街？我真的好掙扎！」

▲ 張天賦與秘婚再離婚的Ash（鍾卓穎）傳緋聞。

直認想拍拖

MC坦言，明白站在公司或公眾人物立場該盡量避：「但真實的我，我認為我還是一個普通人，到這一刻我也不覺得自己是一個偶像，我只是個鍾意唱歌分享音樂的人，為何要關私生活事？我行得正企得正，為何要避免跟異性出街？這是我最掙扎，因為不是一件錯事！」

重申現階段單身的他談及於早前《Stephen傾》接受陳志雲訪問時直認大男人，希望理想對像必需長頭髮及小鳥依人，他今次補充稱：「對！是要這些條件，但現在多了個要求，就是『得體』，得體意思？最好靚啦…見得人…言行舉止要像有修養。你問我！現階段想拍拖㗎！」

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