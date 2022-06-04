【強制檢測】46處納強制檢測　涉北角君譽峰、太古城怡山閣及大家樂、翠園等分店

▲ （曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，有變種病毒流入社區。政府今晚（4日）公布將46處納入強制檢測公告，當中包括多間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月5日或6日之前完成檢測。

46處包括多個屋苑外，也有5間食肆。包括鰂魚涌康景花園、紅磡海逸豪園、北角馬寶道3號君譽峰、鰂魚涌太古城怡山閣等。

另有多間食肆，包括百芳池上便當（鰂魚涌太古城中心 1 樓）、翠園（將軍澳 PopCorn 商場 2 樓）、鍾菜館（灣仔北海中心 2 樓）、大家樂（銅鑼灣翡翠明珠廣場1樓）、海港薈（

鰂魚涌康怡廣場北座3樓等。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

1. 半山區羅便臣道 103 號景雅花園

2. 天水圍天盛苑盛志閣

3. 粉嶺牽晴間 8 座

4. 大埔嘉豐花園 9 座

5. 觀塘安泰邨明泰樓

6. 何文田冠德苑冠盛閣

7. 西營盤第三街 88 號星鑽

8. 鰂魚涌康景花園 C 座

9. 將軍澳欣明苑欣菊閣

10. 馬鞍山頌安邨頌和樓

11. 馬鞍山錦英苑錦良閣

12. 將軍澳寶明苑寶松閣

13. 將軍澳裕明苑裕榮閣

14. 元朗朗屏 8 號 5 座

16. 大埔怡雅苑怡順閣

17. 將軍澳南豐廣場 6 座

18. 青衣青華苑華璇閣

19. 葵涌葵盛東邨盛樂樓

20. 洪水橋洪元路 88 號泉薈 1座

21. 屯門悅湖山莊 4 座

22. 石硤尾石硤尾邨美柏樓

23. 九龍城德朗邨德珊樓

24. 觀塘安泰邨和泰樓

25. 紅磡海逸豪園 22 座

26. 觀塘寶珮苑寶翠閣

27. 旺角海富苑海嵐閣

28. 九龍灣麗晶花園 20 座

29. 慈雲山慈民邨民健樓

30. 旺角帝峯．皇殿 8 座

31. 薄扶林華富(二)邨華泰樓

33. 堅尼地城卑路乍街 144-148 號金豪閣

34. 半山區般咸道 40-42 號慶英大廈

35. 灣仔肇輝臺 2B 號美麗邨

36. 上環帝后華庭 3 座

37. 深井碧堤半島 2 座

38. 荃灣海濱花園海雅閣

39. 大埔翠樂街 9 號翠林閣 1座

40. 藍田康田苑祈康閣

41. 鰂魚涌太古城怡山閣

42. 百芳池上便當鰂魚涌太古城中心 1 樓

43. 翠園將軍澳 PopCorn 商場 2 樓

44. 鍾菜館灣仔北海中心 2 樓

45. 大家樂銅鑼灣翡翠明珠廣場 1 樓

46. 海港薈鰂魚涌康怡廣場北座 3 樓

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政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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責任編輯：伍瑋瑋