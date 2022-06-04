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【學校疫情】基督教宣道會宣基小學錄5宗確診　4人同班須停課至6月9日

社會 16:41 2022/06/04

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基督教宣道會宣基小學錄5宗確診。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。本港今日（4日）增446宗確診。

張竹君表示，基督教宣道會宣基小學有5宗確診個案，主要有4人來自2A班，須停課至6月9日。香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校錄3宗個案。寶血會上智英文書院多3宗個案，其中爵士舞班多一人確診。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的法文班多3人確診。

香港基督教服務處時代幼兒學校有兩名幼童染疫，他們午睡期間沒有戴口罩，睡在鄰床，疑因而傳播，經全基因分析懷疑其中一名幼童染BA.2.12.1。另外，有8名幼童在同房午睡，需要家居檢疫。

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記者：蘇文軒

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