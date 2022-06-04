【變種病毒】酒吧群組再多76宗病例　居太古城70歲婦染BA.2.12.1源頭不明

變種病毒BA.2.12.1流入社區，其中再有一宗新個案，70歲女患者居太古城怡山閣，源頭不明，並去過多間食肆。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，70歲女患者居太古城，曾到訪多間食肆，包括將軍澳POPCORN翠園、銅鑼灣翡翠明珠廣場大家樂等，中心會將有關食肆列為強制檢測地點。

另外，中環蘭桂芳多間酒吧爆疫，４個酒吧群組繼續爆疫，共新增76宗確診個案，包括中環Zentral多2宗、Iron fairies多3人、Shuffle多27人，以及中環LINQ多44宗。

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記者：TOPick港聞組