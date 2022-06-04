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【六四事件】大批警員繼續在維園及銅鑼灣一帶戒備　警方上電車搜查

社會 19:45 2022/06/04

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警方截查一輛電車上的人士。（湯致遠攝）

今日(4日)是六四事件33周年，康文署昨晚(3日)起關閉維園足球場、中央草坪等，防止有人利用維園進行未經批准的公眾集會。警方今日部署大量警力巡邏，巡邏警員全部穿着戰術背心，截查可疑人等，銅鑼灣氣氛平靜。

大批警員今日在維園及銅鑼灣一帶巡邏，在晚上大約7時30分，將維園納入「警察行動區」，呼籲所有人士包括傳媒離開，警告在場人士一旦拒絕離開，將會被拘捕。

現場所見，由中午起維園一帶有大批警員巡邏外，銅鑼灣亦有警員戒備，有警方截查一輛電車，並上電車上搜查。警方亦在銅鑼灣截查穿黑衣人士，有市民表示到銅鑼灣買玩具被警方截查，向警方表示「買玩具」，而最終獲放行。

警方上電車進行搜查。（湯致遠攝）

警方昨晚指，留意到有人透過不同途徑，煽動其他人今日在維園一帶非法集結，可能利用有關場地進行非法活動，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，以及避免聚集，並預告今日將於相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。

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責任編輯：蘇文軒、伍瑋瑋

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