  • 30°C
香港時間 : 2022604日 (週六) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】趙希洛多層次喊戲騷演技　27歲鄧卓殷演中學生零違和

娛樂 17:51 2022/06/04

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

《十八年後的終極告白2.0》

TVB新劇《十八年後的終極告白2.0》自開播後，焦點一直集中在3位女主角：譚凱琪、龔嘉欣及趙希洛身上，更有網民曾留言表示希望譚凱琪與趙希洛鬥瘋癲。

觀乎劇情發展，趙希洛（Candice）飾演的宋慧琪（Joyce）暫時尚算「正路」，之前兩集的演技更是讓人眼前一亮。

【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪被封攬炒姐　監製回應被指劇情與「18年」無關質疑

最新影片推介：鄭欣宜專訪

喊足4.5小時

《十八年後的終極告白2.0》劇情講到因為Joyce連環遭受小產打擊，留院期間哭了又哭，先是對著老公Jason（陳山聰飾）「欲哭無淚」兼自責的問道：「BB明明佗得好哋哋，點解突然之間冇咗…係咪我做得唔好…」

然後她再來情緒「Level  Up」，掛著兩大行淚水走上醫院天台企跳：「我真係接受唔到呀！我發夢仲見到我哋個BB，佢喊得好慘，好想抱佢，但我抱唔到佢…」

不少網民對於Candice在天台演喊戲直呼印象深刻，大讚演繹有層次。她及後亦在個人社交網上載拍攝花絮照，並透露原來為該場戲喊足4.5小時。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

趙希洛交足功課

Candice事後受訪時坦言兩場喊戲均做足功課，與教戲老師討論了不少細節位：「每一種痛嘅演繹方法都有好大分別，好感恩大家有留意到。每場喊戲我都分咗唔同嘅程度，因為每個人就算經歷同一件事，未必每次嘅哀傷都係一樣。」

由於Candice的「癲婆」演出太深入民心，網民期待她再登「癲」峯，《十八年後的終極告白2.0》監製王偉仁對此笑言Candice該兩集演出只是「小菜一碟」，隨著劇情發展她將延續「瘋狂的血」，帶給觀眾前所未有的官能刺激：「大家應該從來冇見過咁嘅趙希洛。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

分享扮演學生妹心得

另外，昨晚一集亦有新角色登場，便是飾演龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤的鄧卓殷（Amber）。雖然現實中的Amber已27歲，演與真實年齡相差13年的學生妹卻零違和。

日前Amber在社交網上載劇照，獲不少網友畀Like留言：「唔似14歲，似13……」、「嘩~巧似未成年少女呀。」

Amber受訪時分享扮演學生妹心得：「會觀察表妹平時嘅舉動同埋語氣，第二睇完劇本後唔好諗得太複雜，因為小朋友比較直率。」

另外又分享減齡貼士，就是空氣劉海配鬢辮以及校服，Amber笑言：「著住校服之後即刻覺得自己係學生，好幫到入戲！」Amber又謂難忘龔嘉欣對她的照顧：「有一場情感戲，嘉欣捉住我對手講番我哋戲入面嘅處境，即刻幫到我入戲，啲眼淚衝出嚟，好感謝有佢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員　
22:31 2022/04/15
【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員　
【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪被封攬炒姐　監製回應被指劇情與「18年」無關質疑
14:16 2022/06/02
【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪被封攬炒姐　監製回應被指劇情與「18年」無關質疑
【十八年後的終極告白2.0】 譚凱琪演恐佈人妻　Zoie帶情緒返家：老公受我的脾氣
12:57 2022/06/01
【十八年後的終極告白2.0】 譚凱琪演恐佈人妻　Zoie帶情緒返家：老公受我的脾氣

你可能感興趣

【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員　
22:31 2022/04/15
【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員　
【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪被封攬炒姐　監製回應被指劇情與「18年」無關質疑
14:16 2022/06/02
【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪被封攬炒姐　監製回應被指劇情與「18年」無關質疑
【十八年後的終極告白2.0】 譚凱琪演恐佈人妻　Zoie帶情緒返家：老公受我的脾氣
12:57 2022/06/01
【十八年後的終極告白2.0】 譚凱琪演恐佈人妻　Zoie帶情緒返家：老公受我的脾氣
趙希洛 鄧卓殷 譚凱琪 龔嘉欣 娛樂人物職業 演員 十八年後的終極告白 電視劇 香港小姐 TVB

最高瀏覽

【運動受傷】港男過度肩背負重運動 肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補
17:57 2022/05/25
【運動受傷】港男過度肩背負重運動 肩旋轉肌肌肉撕裂 關節鏡手術修補
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
床褥貴未必好　消委會推介4款平價保護脊柱床褥王
14:19 2018/04/16
床褥貴未必好　消委會推介4款平價保護脊柱床褥王