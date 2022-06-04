【MIRROR成員】IFC舉辦陳卓賢生日慈善展　幹事盼Hellosss追星同時了解世界

▲ 人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的國際歌迷會為他舉辦生日慈善展。

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）將於6月9日迎來29歲生日，陳卓賢國際歌迷會（IFC）把慶生主題訂為「Paint The World ． Spread Your Love」，以慈善為宗旨舉行連串Ian生日應援活動，一眾Hellosss（陳卓賢粉絲）實行為Ian及世界出一分力。

Ian生日慈善展覽於昨日（6月3日）起至本月12日在九龍灣國際展貿中心地下中庭舉行，展覽以Ian的歌曲作串連組成7大部分，分別為「二期大Mon」、「另一個Pop Up Store」、「搞不懂相展定畫展」、「正式開始壓幣...機」、「Got U扭蛋Got！」、「Dont wanna only be助養」、「留一天與你合照拼圖」。

展覽透過影片、相片及畫作回顧「尋‧卓賢頃刻感動之路」，同時設有售賣紀念品、打卡及遊戲等環節，活動收益扣除成本後將全數撥捐作慈善用途。

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身體力行行善

IFC幹事小儀接受TOPick專訪，她透露自2019年起便開始喜歡Ian：「被他的聲音所吸引，最初認識他是去他的《Better Me》演唱會，覺得他很Sharp、唱歌很好聽，再追回他《造星》等所有事。」

IFC為Ian舉行的生日慈善展籌備了約2至3個月，小儀說：「今次的主題是『Paint The World‧Spread Your Love』，今次的慈善活動在海外不同地區都有分區，會有不同的慈善活動，我用我們的愛心去塗滿這個世界。」

她續指：「在香港地區，我們在5月尾時已做過一次淨灘活動，以我們的能力去清潔海灘，令各位Hellosss知道其實我們做了很多傷害海洋、傷害世界的事，希望大家認識到這事之餘，多做善事身體力行去支持，追星的時候也可了解這個世界。」

IFC更於今天（6月4日）參加由SAA舉辦的賣旗日：「在新界四個地區賣旗，主要都是希望能幫助籌款。除了用這個展覽所籌得的款項去捐錢外，平時亦能力行去做一些慈善活動，而非只是舉行一些大型活動收集金錢去捐贈。」

小儀又謂：「還有助養毛孩計劃。而澳門那邊也會到長者宿舍去探訪，或製作應援物去捐贈給有需要的團體，在那邊進行義賣。世界各地也有不同的應援活動推出了。」

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限定紀念品

九展外的Ian廣告十分搶眼，小儀指：「過往也做如巴士站的戶外廣告，今次因為展覽在此，覺得可以在此進行打卡活動。看見他（Ian）已拍了照，相信他已看見。」

不少Hellosss都希望有機會跟Ian見面，不過IFC今次未有計劃邀請Ian到來，小儀解釋：「因為人流控制，加上疫情關係，Ian的出現會是一個旋渦，所以未必能安排他親身到來，不過他也知道大家很支持他。」

問到連串生日應援所花費的金額，她回應：「至今我們未完完全全計算好所有資訊，所以暫時未能給予相關數字。」

▲ （IFC提供）

展覽內的期間限定店出售多款紀念品，小儀分享產品設計的構念，「水晶球擺設用了Ian第一首歌《二期大樓》的Iamge去設計，靠着他一支結他、一把聲音已能俘虜我們的心。野餐墊是以Ian幻化的卡通公仔，Hellosss都很喜歡的，是第一次出也很受歡迎。」

她續指：「大象杯是上次淨灘之後發現每次的塑膠樽令海洋有很大污染，這可能100年後也不可能自然地消滅，所以就不要用樽了，用水樽希望Recall到環保、保護海洋的Concept。」

至於手幅套是因為她們經常會收到來自不同Hellosss的應援物，所以要好好地收藏：「畫冊則由@ian_wegotu幫我們紀錄不同時期的Ian。每一件也希望大家都喜愛。」

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Hellosss有愛

昨天（6月3日）是生日慈善展舉行的第一天，很多Hellosss都特意前來，小儀表示：「今天所有的產品也售罄了，第一天加上紅假，大家也到來支持，未來還有數天，希望大家都繼續支持。」

Hellosss之間都很有愛，她甜笑道：「他們都會關心大家有沒有喝水、夠不夠休息，也很感謝他們到來。IFC的期望就是希望Ian愈來愈好，做到他想做的事，這是我們最期望的。只要Ian開開心心便已OK。」

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全城撲飛

MIRROR演唱會門票成為全城熱話，小儀坦言：「最近因為Ian推出了新歌《Got U》，加上這個活動，所以內部也很少談及購買演唱會門票的事，未能Care太多，當然內部也很努力去買飛，是有難度的，但我們惟有去看有甚麼贊助商會有飛出，不太樂觀。不過因為會有網上騷，所以便轉到網上看。」

她又謂：「展覽開始前的Setting也Set至凌晨3、4時，所以都未去了解前夫關注組那邊。每一個主辦單位、贊助商都會有其分發門票的方案，MIRROR是全城熱點，可能大家都會在討論，我們惟有相信他們會盡力安排給我們。作為Fans，我們只能盼望能購得入場門票。」

希望鏡粉都能成功撲飛！

記者：梁樂欣