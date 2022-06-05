【聲生不息】Mike突然走紅不知所措　曾比特盼與女友盡快結婚：要畀安全感佢

近期備受關注的新晉歌手曾比特（Mike）接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問，分享對音樂的熱誠、與家人的 關係，並且透露希望盡快成家立室 。

Mike在音樂節目《聲生不息》演唱80年代歌曲《初戀》而爆紅，他表示選唱此曲全因周星馳在電影《食神》穿著學生裝並配以這歌的畫面，令他印象難忘。

對於突然走紅，Mike說：「我唔覺得紅定唔紅，我冇太大概念。我最想戴住頂帽去旺角買格仔餅食。我只係一個普通人。如果要用4個字嚟形容就係『不知所措』嘅感覺。」

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渴望紅館開個唱

Mike一向熱愛唱歌，中三那年獲得 校內歌唱比賽冠軍，但沒有因此讓其增添自信。他坦言因為從小到大自覺「唔靚仔， 而且太肥」對自己的外型沒有信心。當年參加《全民造星II》也考慮了很久：「我參加呢個節目唔係因為姜濤效應，而係佢節目畀到我一份熱血嘅感覺。」

他當日報名時，坐在公司電腦前沉思了1個小時：「填表後再諗多1個鐘先決定『算啦send啦 』。其實我媽媽一直都鼓勵我放心去做，唔好太介意結果。我哋屋企唔習慣講好多嘢，但就總會感受到佢（媽媽）嗰種鼓勵咁已經足夠！」

▲ 曾比特早前推出首張個人大碟，成功圓夢。

Mike謂一直希望送自己的唱片給媽媽，從長沙回港後，他就會立刻去買一張自己的唱片送給媽媽：「我去買，因為台前幕後都付出咗好多，所以我自己都要出番一分力去支持！」

另外，他提及其歌唱老師，Mike說：「我嘅歌唱老師話希望可以喺紅館坐第一排睇我唱歌，呢個亦都係我嘅願望，係一個指標 一個肯定。幾時可以做到？我都想愈快愈好！」

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天生鬈髮成標記

「爆炸頭」是Mike的標記，讓人一看就認出他。原來這特別的髮型是遺傳自曾媽媽，全家人只有媽媽和他是天生「鬈毛」。對此，他覺得麻煩多於喜歡，故自兒時直至中學都把頭髮「剷青」，長大了才留長髮。

他笑言自己要一段時間才能接受這髮型，想不到現在它竟成為了標誌，更表示希望它可以保持到60歲。

▲ Mike在《聲生不息》與林子祥合唱《單車》。

希望爸爸接放學

另外，Mike表示早前在《聲生不息》與林子祥合唱《單車》，令他有種遺憾的感覺：「爸爸喺我10歲時走咗。我5、6歲先由汕尾到香港同家人團聚，期間4年爸爸好忙，大家見面唔多。」

他回憶當時收到消息時，正在上堂：「學校職員帶我去醫院，我唔知發生乜嘢事，喺的士上我唔明佢講乜嘢：『冇事冇事』，去到醫院就見到媽媽同姐姐喊到死去活來，原來爸爸已經走咗……」

Mike續稱：「我最難忘嘅就係我喺汕尾讀咗一個學期嘅一年班，喺香港再重讀幼稚園。當時我最希望爸爸接我放學，因為佢會一手抱起我騎膊馬，好高，好開心，跟住我哋會去行吓商場……。」

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不敢當陳奕迅接班人

提及同是汕尾人的炎明熹，Mike表示對方尚未出道已聽過她唱歌，並指她歌藝佳人可愛、說話有趣，希望有機會合唱。

同時，他也欣賞陳奕迅是個多變的藝人，為人友善風趣：「我哋第一次喺公司見面時，佢化緊妝，當時我好緊張， 偷睇佢，佢同我講聽過我唱歌，話我唱得好 叫我繼續努力。」

對於被指是陳奕迅接班人，他表示：「我當然好多謝讚賞，但係做接班人我好驚。覺得作為一個歌手，做好每一首歌，一切由心出發已經好足夠！」Mike有個目標，就是希望大眾能從他的歌曲得到共鳴。

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向女友派定心丸

Mike現年28歲，現時身處長沙的他坦言好掛念女朋友：「我哋喺教唱歌嘅時候認識，而家感情愈嚟愈好，梗係要畀安全感佢。溝通好重要，為咗畀定心丸佢，我買咗部琴係酒店練習，基本上我大部份時間都喺酒店房間。」

他們拍拖差不多6年，Mike直言希望盡快結婚：「但諗起而家係事業起步階段，必須考慮將來嘅生活，現在要更加努力。我喜歡佢因為佢唱歌好好聽，無論生活上、舞台上 佢都係一個好charm嘅人，成日都有一個好吸引人嘅笑容。我鼓勵佢參加比賽，但係佢好怕醜。 」

Mike表示，掛念家人，想跟爸爸說自己一切安好，做着喜歡的事情，朝着目標進發，請爸爸不用擔心。他也記掛粉絲 們爆炸糖，希望好快和他們見面，無論身處何方都感受到他們給予的愛與包容。