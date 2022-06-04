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【人間飄浮】黃劍文為追夢耗盡積蓄　歷母親離世以歌彌補親情

娛樂 19:26 2022/06/04

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黃劍文推出新歌。

創作歌手黃劍文（Kimman），相隔四年終於有新作《人間飄浮》面世，作為獨立歌手發展，堅持音樂理想自資出碟，黃劍文的音樂路一直走來不易！

堅持信念努力不懈，不介意花盡積蓄追夢，真誠態度令Kimman多年來遇到不少伯樂仗義相助，今次MV便得到一位前輩監制，出錢出力義助拍攝MV，歌曲方面找來音樂人李端嫻（人山人海音樂成員）擔任監製與編曲，新一代填詞人Oscar寫詞，以及獲台灣著名混音師王秉皇跨刀混音，成就他的音樂夢想，更創造了不一樣的黃劍文。

注入人生心聲。

12年前，26歲正值人生豐盛年華的Kimman，卻經歷了母親自殺沉重打擊，曾經失去摯親，令Kimman更懂珍惜，今次他希望能透過歌曲去傳揚「珍惜」訊息！以生命影響生命！兩年多的疫情，不少營營役役的香港人改變了生活模式與心態，重新反思生命的意義，「珍惜」這個老生常談的詞彙看似簡單，但確實要真正實踐，才可以不後悔不遺憾！

今次MV拍攝手法，導演希望帶出Kimman過去的經歷與回憶，當中MV內出現了一張彌足珍貴的相片，就是Kimman小時候與媽媽的合照，原來這張相片，十多年來一直找不到；幾個月前，Kimman在搬屋期間才無意中發現，當時的他看着相片，已經感動得留下男兒淚，今次可以在MV中用得上，是冥冥中的安排，還是黃媽媽暗地守護兒子呢！

看過MV的人，都大讚充滿電影感，拍攝的地點像諾大的片廠，原來是導演借出自己的Office拍攝，能夠拍出錄影廠氣勢，相信全賴整個團隊的用心製作，才可以將小宇宙發揮得淋漓盡致！就連唱片封套，都是Kimman在拍攝期間自拍，卻出奇地好有feel，真我一面可能就是Kimman最吸引人的地方！

最新影片：COLLAR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 黃劍文

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