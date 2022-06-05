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【第五波疫情】​政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈　疫情反彈風險仍然存在

社會 10:33 2022/06/05

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​政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈，疫情反彈風險仍然存在。（資料圖片）

​政府今日（5日）鄭重呼籲市民切勿鬆懈，應繼續緊守防疫抗疫措施。政府發言人表示，雖然第五波疫情明顯受遏制，每日新增個案亦從今年3月初高峰期的數以萬計，大幅下降至近期的數百宗，但隨着社會及經濟活動逐步重啓，疫情反彈風險仍然存在，巿民不容輕視。

​政府發言人表示，近日人流及社交活動漸趨頻繁，縱使香港出現個別群組感染屬預期之內，而各項疫情監察指標仍然平穩，但巿民不宜掉以輕心。因應部分餐飲處所及酒吧／酒館發現多宗個案，包括食環署和警方在內的執法部門已加強巡查，在6月2日至3日共巡查了超過1,200間餐飲處所及其他處所，並因應涉嫌違反指示的情況提出檢控。

另外，自4月下旬開始，市民如透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報個案，衞生署衞生防護中心在檢測容量許可的情況下，會要求全部呈報人士進行核酸覆核測試。呈報個案經核酸覆核測試後確認為陰性，將會從確診個案紀錄中刪除，而有關人士亦不得使用政府發出的隔離令、康復紀錄二維碼或任何其他文件作康復證明。

截至6月3日為止，衞生防護中心已發現6人懷疑刻意提供虛假資料，有關個案均已轉交警方跟進，其中3人被捕，警方會考慮對其餘人士採取適當執法行動。政府提醒市民切勿虛報個案，以身試法。

發言人表示，市民繼續做好防疫措施，對加強香港的防護屏障至為關鍵，希望社會各界通力合作，共同保障公眾健康，讓香港在復常之路穩步前行。

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責任編輯：李榮忠

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