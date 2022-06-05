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【公關災難】劉小慧用「超聲波驅狗器」嚇唐狗　為言行解釋：生命受威脅時才用

娛樂 10:53 2022/06/05

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近年轉型當KOL的劉小慧不時在網上上載影片，而她與丈夫蘇志威生活不俗，一家住在飛鵝山豪宅並養多隻寵物包括藏獒Coolman、貴婦犬Scooby，以及異國短毛貓波波與豹豹等，據悉每月只是養寵物已花逾3萬元。

可是日前劉小慧與丈夫帶貴婦犬Scooby散步開直播時，卻表示隨身帶皮鞭，解釋因為Scooby當見到其他人或狗時特別興奮，於是要用皮鞭作威嚇令愛犬冷靜，但有強調不是真的用來打牠，補充稱：「Scooby不知世間險惡，太善良，萬一佢衝去一啲惡狗度，實打死佢。」

然後，她再介紹另一帶狗散步時必備物品「執屎神器」，並稱：「佢哋去完Poopoo，你用膠袋執，感覺核突，變咗唔使用手去執有溫度嘅Poopoo。」

最新影片推介：

用「驅狗器」嚇唐狗

而最引爭議是劉小慧稱在淘寶購買了「超聲波驅狗器」，當帶Scooby行山遇上很多唐狗時，就會用此「驅狗器」。

她甚得意洋洋介紹說：「當有唐狗嘅時候，你一㩒呢個，佢哋就即刻雞飛狗走，但發出嚟嘅頻率就唔會傷到佢哋，佢哋唔鍾意呢種音頻就會四散。我試過唐狗係特別特別有用，但例如一啲名種狗係免疫。」

劉小慧更即時示範，可是當一按鍵後，在場的名種狗有少少側頭反應。

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劉小慧事道歉

她在直播時的行為即「成功呃嬲」，即時已有大批網民留言表不滿，認為劉小慧「唔識養狗」，覺得她「唔會連執屎都驚臭！」不是真的愛狗之人，更重要是指她用「超聲波驅狗器」沒同情心，而且不應把狗分等級。

被網民鬧爆的劉小慧事留言道歉：「我很抱歉昨晚的直播引起很大迴響。因為我的貓曾經被狗咬死，所以對於過分熱情的狗狗比較恐懼。」

然後續解釋：「所以一般帶小寵物岀街時，我都會帶備驅狗器，我不是因為什麼狗種或流浪與否而去用，只會在生命受到威脅時才會用。我承認可能過往因為我的貓被狗咬死，所以才會比較恐懼。引起大家不安，實在抱歉。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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