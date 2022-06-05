【中醫醫院】陳肇始：料中醫醫院2025年落成設400張病床　形容興建過程一步一腳印

▲ 陳肇始：料中醫醫院2025年落成設400張病床。（食物及衞生局局長陳肇始網誌）

食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）在網誌表示，在中醫藥發展的道路上，設立中醫醫院必定是其中一個重要的里程碑，去年公布委託香港浸會大學，成為香港首間中醫醫院的承辦機構，預計醫院將於2025年落成，設有400張病床，預期門診於服務全面開展後，每年診症服務量約31萬人次。

陳肇始表示，中醫醫院將設於將軍澳百勝角，佔地4.29公頃，毗鄰政府中藥檢測中心。中醫醫院將提供住院及門診服務，涵蓋內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科、專病服務及復康服務。

陳肇始指，除了中醫服務外，中醫醫院亦會以中西醫協作形式，採用以中醫為主的中西醫結合醫療護理方案，治療特定類別的疾病，醫院將設有400張病床，預期門診於服務全面開展後，每年診症服務量約31萬人次。

中醫醫院會成為三所本地大學的中醫學院和中醫藥學院的教學及臨床實習場地，及執業中醫師的培訓平台。在推動中醫藥科研方面，中醫醫院會與本地、內地及海外大學及教育機構進行實證為本的臨床科研及其他與中醫藥相關的研究。陳肇始指，院內會設置可進行第一期及第二期臨床試驗的臨床試驗及研究中心，以助研發新的中成藥及擴闊現有中成藥的治療效用。

陳肇始形容，在興建香港首間中醫醫院和中藥檢測中心方面，是「一步一腳印」，十分感謝香港中醫藥業界及相關持份者一直以來對兩個項目發展的支持。她期望能發揮中醫藥的優勢及特色，加強其在促進公眾健康及在基層醫療健康方面的角色。

她強調政府會繼續推動中醫藥發展，包括透過中醫藥發展基金推動業界人才培訓、研究、改善設備及推廣等工作，以提升香港中醫藥的發展動力。

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責任編輯：李榮忠