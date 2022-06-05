【破欠基金】羅致光：3項特惠款項20多年無調整　冀立會周三通過修訂草案

本周三立法會會議審議取消強積金對沖的草案勞工及福利局長羅致光稱，希望草案可以獲得通過，並在下周三的會議通過調高「破產欠薪保障基金」各項特惠款項的上限，令新上限可以在下周五生效。

調高「破產欠薪保障基金」各項特惠款項草案，欠薪由現時最高3.6萬元的保障金額，建議調整至8萬元；代通知金由2.25萬元調整至4.5萬元；最高遣散費金額亦由首5萬元及餘額的一半，上調至首10萬元及餘額的一半。

羅致光今日（5日）發表網誌表示，破欠基金中的特惠款項的上限20多年來無調整，前一半時間是因為多年的經濟收縮，引致破欠基金申請數目急增，財政出現虧損，既沒有調整的基礎，亦因多年通縮，沒有調整的需要；後一半的時間，就受到司法覆核案件及其後取消「對沖」討論的影響。

他強調為爭取時間，當現屆政府就取消「對沖」的方案已有決定，並當草擬法案的工作接近尾聲時，勞工及福利局、勞工處及破欠基金委員會已隨即全速開展破欠基金特惠款項水平的檢討。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜