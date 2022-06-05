【正能量】男童圖書館借電腦上網課　系統定時登出打斷上課職員主動解除

▲ 圖書館職員主動解除電腦限時設定，讓上網課男童得以專心學習。

台灣遭遇疫情期間，許多學校停課，改上網課。惟有學童家中沒有電腦或無法上網，只能到圖書館借電腦上網課。雲林土庫鎮圖書館近日有學童借電腦上課，但由於圖書館內外借的電腦，有限時設定，令男童每次上課都會被中斷，要再到櫃檯登記，才能重新登入繼續上課。

圖書館職員了解情況後，則主動為他解除限時系統，讓他可以「好好上課」。目睹並在社交平台分享此事的該圖書館館長就表示，看到同事主動為孩子設想，一起守護來圖書館的孩子，真的太幸福了。

台灣雲林土庫鎮圖書館館長近日透過Facebook專頁發文，表示早上看見一名男童來圖書館，並形容其為「常客」。該名男童經常前來圖書館，原因是學校近期停課，他要用用電腦上學校的線上課程。

館長形容，「（男童）既然是圖書館的熟客，非常清楚座位系統的使用方式和時間，帶著借書證，準備到櫃檯去登記」。

由於圖書館的外借電腦用限時設定，避免有人濫用，故男童上課時，無可避免會強行登出，學習被迫中斷。館長便問男童「如果老師上課上一半，你斷線被登出了怎麼辦？」男童則樂觀笑著答，「再去櫃台刷一次啊！」

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館長不忍男童無法專心學習，告訴男童，今日會請職員關閉限時系統，「因為你今天是要上課，我會請館員叔叔阿姨把座位系統關掉，讓你可以好好上課。」

館長亦了解到，原來男童亦帶了年齡只有讀幼稚園年紀的弟弟來圖書館，因為男童平時由祖母照顧，下課時間到，祖母才會來接男童回家。然而正當館長與男童說話時，職員已經正在為他解除電腦的限時設定。

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對於同事的善舉，館長感慨道：「我知道今天就算我不在場，館員們也會主動幫助他。當我們自己成為榜樣的時候，館員看你怎麼做，就會跟著做。不只做好份內的事，而是選擇多做一點。為愛多走一哩路！」

館長又指，「看到館員們都主動為這些孩子設想，在圖書館工作有這樣一群好夥伴，一起守護每個來圖書館的孩子，真是太幸福了！感謝耶穌。」

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責任編輯：王明芳