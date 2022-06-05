【六四事件】警方昨日銅鑼灣一帶拘6人　有人涉藏有攻擊性武器

▲ 警方昨日銅鑼灣一帶拘6人，有人涉藏有攻擊性武器。（資料圖片）

昨日（4日）是六四事件33周年，康文署前晚起關閉維園足球場、中央草坪等，防止有人利用維園進行未經批准的公眾集會。警方昨1日部署大量警力巡邏，巡邏警員全部穿着戰術背心，截查可疑人等（詳情即看【下一頁】）。

警方表示，截至昨晚11時30分，警方共拘捕5名男子及1名女子，年齡介乎19至80歲，分別涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」。

警方指，昨日下午約1時，人員在灣仔糖街近告士打道巡邏期間，發現一名本地男子形跡可疑，遂上前截查，惟該名男子拒絕合作，人員向該男子多次口頭警告不果，遂拘捕該名80歲姓袁男子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

下午約7時，人員在維多利亞公園巡邏期間，發現一名本地男子高叫口號，遂上前截查，惟該名男子拒絕合作，人員向該男子多次口頭警告不果，遂拘捕該名69歲姓劉男子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」。

下午約8時，人員在維多利亞公園巡邏期間，發現一名外籍男子形跡可疑，遂上前截查。人員其後在他身上發現一把萬用軍刀，遂拘捕該名80歲外籍男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」。

下午約8時，人員發現一輛貨車違例停泊於記利佐治街的雙黃線位置並造成阻塞，影響其他道路使用者。人員指示貨車司機駛離現場，惟車上一名25歲男司機及一名19歲男乘客拒絕合作，人員遂拘捕二人涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

下午約8時50分，人員在銅鑼灣東角道及記利佐治街截查一名形跡可疑女子並要求該名女子示身分證明文件，但她情緒激動並拒絕聽從人員指示，人員遂拘捕該名五十九歲女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免聚集，以減低病毒擴散的風險。

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責任編輯：李榮忠