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【夏日炎炎】節儉父母認為睡房不必裝冷氣　女兒徹夜難眠：夏天靠意志力度過

親子 12:19 2022/06/05

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父母節儉，睡房沒有裝冷氣，台灣女生徹夜難眠。

逐漸踏入酷暑天氣，不少人在家都喜歡「嘆冷氣」，夜晚如不開冷氣，更無法入眠。台灣有女網民便在討論區發文，指自己睡房內從小就沒有冷氣，漫漫夏夜常常徹夜難眠，「翻很久才睡得著」。

而其家境並非貧困，父母房間也有冷氣，只是認為「冷氣不是必要的東西」而沒有為女兒睡房裝冷氣。帖文一出，惹來不少有相同經歷的網民共鳴，有人更直言「每年夏天都是靠意志力度過」。

台灣有女網民在討論區Dcard以「有人也是房間沒冷氣的嗎」為題發文。該網民表示，最近天氣酷熱，但「因為房間從小就沒有冷氣，所以只能吹電扇，導致常常翻很久才睡得著」。如果實在無法忍受，「想吹冷氣只能去爸媽房間打地舖」。

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該網民表示，其家庭經濟狀況不差，父母是公務員，也有沒有貸款要還，但「爸媽從以前就很節儉，覺得冷氣不是必要的東西，所以即使我們講了很久也沒有用。」

網民最後表示，明白不可能要求父母必須滿足子女需求，因此只希望成人後自立，自己花錢裝冷氣，「其實只是想上來問問看是不是有人也跟我一樣，讓我知道自己不是一個人。」

帖文一出，引來不少網民回應。有人表示，「哭啊，這天氣沒冷氣怎麼睡，起床不就都汗味」；「我覺得在台灣沒有冷氣的話，夏天是活不下去的」。

此外，也有人表示與樓主經歷相似，「有冷氣但我爸媽都沒開過，27年來始終如一，冷氣根本變裝置藝術。」；「台南人，家裡一台冷氣都沒有，每年夏天都是靠意志力度過，我爸也覺得家裡不需要冷氣。」；「我也是（沒冷氣），上了大學後住宿舍體驗冷氣美好，畢業後外租說什麼都不想回家。」

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責任編輯：王明芳

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