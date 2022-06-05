【生態保育】屯門小冷水堆填區變蝴蝶保育區　1年間蝴蝶品種數量增3倍

▲ 屯門小冷水堆填區變蝴蝶保育區，1年間蝴蝶品種數量增3倍。（陳靜儀攝）

為保育蝴蝶及維持生物多樣性，環境保護署委託環保協進會，發展屯門小冷水已修復堆填區成為蝴蝶保育區。該保育區今年初落成，今日（5日）正式開幕。透過打造適合蝴蝶產卵及生長的環境，協進會指，過去1年到訪的蝴蝶品種增加逾3倍，更發現稀有品種。

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本港每年均有斑蝶越冬，停留兩、三個月後再往南飛。屯門小冷水以往是其中一個停留熱點，於2002至2003冬季錄得32,000至45,000隻蝴蝶，但近年因氣候變化、周邊發展等因素，令到小冷水越冬蝴蝶大幅減至僅數百隻。

為更有效保育蝴蝶，環保署於2021年1月委託環保協進會設計及發展屯門小冷水已修復堆填區，成為蝴蝶保育區。佔6萬呎的保育區分兩個區域，分別為吸引本地蝴蝶的西部平台及為越冬斑蝶而設的種植區，兩區均種植大量的寄主植物及蜜源植物，為蝴蝶幼蟲及成蟲提供食物；而種植區含各種藤本植物，營造一個適合環境讓斑蝶產卵。

保育區於今年初正式建成，協進會對比2021年2月及今年2022年3月的調查數據，發現1年內蝴蝶品種數量上升逾3倍，由15種升至47種；個體數量亦升逾3倍。普查中更出現罕見的品種，如非常罕見的長腹灰蝶、𓎴常見的金斑蝶等。另亦吸引牛背鷺、髮冠卷尾等鳥類。

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環保協進會總幹事邱榮光說，小冷水作為本港首個修複成蝴蝶保育區的堆填區，透過種植適合蝴蝶生命週期的植物打造成蝴蝶樂園。他建議將來可撥出更多已修復堆填區改造為保育區，提高本港生物多樣性：「花若盛開，蝴蝶自來。希望以點線面的形式，透過建立很多點，形式一條線，讓蝴蝶可由A點飛往B點，長遠來說可覆蓋全港，令香港可成一個蝴蝶樂園。」

環保協進會計劃由今年6月下旬開始，於保育區內為公眾人士及學生安排生態導賞團，欣賞蝴蝶及認識生物多樣性。

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記者：黃悅晴