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【MIRROR成員】姜濤忙裡偷閒遊紐約　美國姜糖租飛機拉橫額飛越自由神像應援

娛樂 12:46 2022/06/05

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美國姜糖租飛機拉橫額應援。

人氣男團MIRROR將於7月開演唱會並掀起搶飛熱，儘管MIRROR演唱會在下月便要舉行，8月又要到日本參與國際知名的大型音樂節SUMMER SONIC。但當中成員姜濤，在上月24日卻出發經新加坡轉機，飛抵美國紐約。

雖然姜濤與經理人花姐一直拒絕透露此行的真正目的，不過姜濤亦不時在個人社交平台上載影片，與一眾姜糖保持聯絡，分享在美國的生活點滴。

最新影片推介：

姜糖撐偶像姜濤一向花心思，今次美國應援團又有新意，在當地時間今日（6月5日）下午4時至5時，租飛機拉橫額為身處紐約工作的姜濤應援，當中飛行路線由自由神像飛往Gigino At Wagner Park。

而姜糖亦往自由女神像，在香港時間今天早上約近9時半，在個人社交平台上載多張與自由女神像，當中包裝模仿自由女神像高舉火炬，並寫道：「起床了各位了」

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姜糖留言打氣

姜糖紛紛留言：「自由神姜👋🏻😂」「姜姜你好sweet，去定美國糖應援的地方」、「希望你今日下午睇到美糖心意❤️❤️」、「記得望上天空睇飛機應援，見到的自由自在感覺，我們都開心。」「難得可以擁有自由的時刻，真的好好珍惜它。」

其實難得可以到外地工作，早前他一到美國便把握時間在當地行街，又遊中央公園並邀街頭詩人為MIRROR寫詩，一於忙裡偷閒。

撰文 : TOPick柴犬出動

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