【聲生不息】炎明熹獲容祖兒傳授演繹《心淡》秘訣　Gigi演唱筆記曝光

▲ 《聲生不息》

TVB《聲生不息》在今晚（6月5日）播出的主題內容為「港樂與我的『城市人生』下半場」，今次李克勤及楊千嬅隊將各自派出4位隊員進行4輪獨唱PK，兩位特邀嘉賓張智霖及王源則會選擇「勝算」最高時間出場演唱。

本輪特別之處是，兩位隊長需將上半場贏得的期待值，按心水「押」在4位出場的隊員及特邀隊員上，每輪獲得較多票數者除可奪走該輪所有期待值，「特邀嘉賓」的表演期待值亦會按照其出場時間撥歸該輪勝出一方。

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炎明熹做「火星手勢」自勉

是次演出陣容及歌單如下：毛不易《孤獨患者》、李玟《跳舞街》、李健《城市足印》、李克勤《飛花》、張智霖《等》、炎明熹 《心淡》、劉惜君《挑戰》、周筆暢《圓》、楊千嬅《如何掉眼淚》及王源《如風》。

兩位隊長在押分數方面風格完全不同，穩陣派的克勤將30分平均押在五名隊員身上，千嬅則重點押在自己、炎明熹（Gigi）及王源身上，足見她對兩位新生代歌手充滿信心。

首輪出場的PK歌手是Gigi與毛不易（毛毛），能夠與「心儀」的毛毛老師合作，Gigi大表興奮，更大做「火星手勢」為自己打氣。

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容祖兒傳授演繹技巧

對於人生閱歷尚淺的Gigi來說，要演繹容祖兒經典失戀情歌《心淡》自然有難度；不過向來萬千寵愛在一身的Gigi，開賽前竟獲得《心淡》本尊容祖兒視頻通話打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚且喜。

祖兒透過視像表示：「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』。你不能太過害羞，你要放開來唱。（咬字）要咬得好實，又唔可以真係咬到硬晒，呢個先係最難。」祖兒更發揮搞笑本色，一邊解釋一邊張大嘴巴示範如何「咬字實得嚟又唔可以太硬」，令Gigi笑不攏嘴。

被祖兒打開心扉的Gigi，坦言要她不害羞還是有點難度：「因為我比較慢熱。」豈料再獲祖兒發出「直球式」鼓勵：「如果我在，你就不會害羞，因為我會逗你玩。」

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演出前做足功課

這集Gigi更自揭小秘密，原來她每次上台演唱歌曲前，均必虛心向老師請教秘訣及需注意地方，並用心地逐字逐句Mark在列印出來的歌詞上。

從Gigi展示給製作組的歌詞單可見，每張均佈滿了Gigi密密麻麻的Notes，有自勉的、也有實用的，包括：「實力，不要太虛」、「聲要前，不要鬆散」、「不能太輕鬆，處身危險地帶」、「內心世界冷」、「把聲推去Mic裏追問那個人」。

▲ 炎明熹十分投入。

Gigi受訪時補充：「我今日有Mark低祖兒老師教嘅嘢，佢有提及咬字方面，其實咬字我都非常注重，因為我經常咬唔正。」Gigi又謂為了不打斷老師教授雅興，故每次Mark料均會「快打旋風」。

雖然賽前狂嗌「緊張」及「歌曲難度很高」，但Gigi演繹重新編曲的《心淡》時卻手到拿來，不但「輕重」有致、聲音更是充滿感情，令張智霖、周筆暢及大批現場觀眾聽出耳油、忍不住跟著唱。

▲ 千嬅一度嚇到O晒嘴。

千嬅驚喜O嘴

Gigi獻唱完畢後，亦獲得楊千嬅、李健、張智霖等一致好評，張智霖謂：「太棒了！佢嘅唱功同感情投放，超乎佢年齡經歷。」

天生易緊張的Gigi，演唱完畢後還摸了數下臉龐，似乎是想為自己減輕緊張感。最終Gigi與毛毛的對戰結果超乎所有人想像，千嬅更一度嚇至眼凸O嘴。