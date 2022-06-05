【闊太生活】陳少霞再婚成8億貴婦　騷超大粒翡翠鑽戒盡顯貴氣

▲ 陳少霞曬超大粒翡翠鑽戒。

陳少霞2016年與身家8億的「中國法拉利之父」李文輝再婚，榮升「8億闊太」後，就安心做幸福少奶奶，可謂養尊處優。雖然現年45歲，但陳少霞風華不減，早前到闊太彭關麗雯（Carman）家中聚會。

從上傳社交平台的照片可見，陳少霞一頭烏黑長髮飄飄，身穿翠綠色上衣襯有紅花圖案的白色百褶長裙，無名指上更戴著一枚分量十足的翡翠鑽戒，可謂貴氣盡露。二人與另一位朋友又把酒言歡，一同到花園賞花，頗為盡興。

闊太彭關麗雯早前在微博上傳照片及發文，而相中正正有近年再婚的8億少奶奶陳少霞的身影。相中可見陳少霞到朋友的豪宅作客，不但品嚐茶點，又一同舉起香檳杯，遊花園合影留念，把酒言歡，相當愜意。

陳少霞早年拍攝《鹿鼎記》而被譽為「最美雙兒」，2000年閃嫁澳籍華裔富商後息影，並先後誕下兩女。

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惟2006年前夫因生意失敗破產，她雖傾囊耗盡積蓄支持對方，但兩人卻終在2008年離婚收場，去年陳少霞在TVB節目《緣來自咖啡2》中提及這段失婚經歷，表示「離婚後，我由經濟狀況頗好變成一個咩都無晒嘅人，仲要自己照顧兩個小朋友，嗰個階段我係唔知自己點解會搞成咁，感覺好茫然。嗰段日子係唔易跨過，但好在自己性格樂觀、易滿足。」

陳少霞的前夫則在2012年病逝，陳少霞要獨力照顧兩個囡囡，期間她不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，經濟一度拮据，一家人要搬入天水圍公屋居住。

陳少霞為維持生計，曾經任職地產經紀，後又轉行賣珠寶，她就稱過程中學到不少：「拍劇帶畀我嘅名利係好多，但做藝人係辛苦，跌落嚟之後我要照顧小朋友，先明白原來搵工係咁艱難，因為以前咩都有人幫我安排好晒。」

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所幸陳少霞其後在教會認識現任丈夫。李文輝對她愛護有加，婚後陳少霞再誕下一女，現時一家人住在有私人花園、自家小農莊、坐擁無敵大海景的獨立屋，生活幸福美滿！

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責任編輯：王明芳