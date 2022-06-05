【聲生不息】楊千嬅選唱師姐鄭秀文金曲《如何掉眼淚》　兩大樂壇天后同屬新秀出身

TVB《聲生不息》今晚（6月5日）的亮點是兩隊隊長李克勤與楊千嬅同台對決！原來二人入行多年卻從未有過今次同類型合作經驗。

因此克勤在節目一登場便笑言：「千嬅我很尊重，在舞台上（我們）從沒有這樣的合作，這也算是我們第一次PK，誰勝誰負都沒關係。」隨即引起全場掌聲，克勤更因而被指「很會拉票」。

克勤選擇演唱重新編曲的個人經典作《飛花》時，還加了點小心思：「第一次（喺《聲生》）唱自己歌，編曲同畫面都希望帶到驚喜畀大家。有一晚，我突然諗可唔可以加多把男聲喺舞台上，令畫面同聲音完美配合。」原來他想到的竟是「克勤與克勤」同台二重唱。

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千嬅選唱《如何掉眼淚》

至於千嬅選唱同為樂壇天后的鄭秀文（Sammi）經典歌曲《如何掉眼淚》，因為她覺得在港樂的舞台上怎能沒有Sammi的歌！

千嬅指，Sammi是她參加新秀的師姐，在香港樂壇上，Sammi佔重要地位且具影響力，透過多首經典金曲發揮其正能量。

她直言很欣賞對方一不斷努力在音樂上的追求，希望一起傳承廣東歌，並稱為配合主題「城市人生」，她覺得每個人成長過程中，一定有笑有淚，這是人的生活方式，笑言自己除了笑就是喊！

上台仍然緊張

早前網友投票誰會是《聲生不息》第一位哭的歌手，千嬅拿到了70%的投票率，千嬅表示不意外。

此外，今次的舞台設計背景是千嬅親自上陣拍，就是她的面部大特寫，當中展現出她用眼淚變成能量的過程。

而《如何掉眼淚》結果更成千嬅隊排名第一的獨唱作品！不過每次上台均表現淡定的千嬅指自己只要一站在舞台上就會緊張，難怪會對與她同為「緊張大師」的Gigi如此緊張：「我很珍惜（緊張感），代表我還有熱情去演出。」

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粉碎不和傳聞

其實千嬅唱鄭秀文的歌特別令資深樂迷留意，因為雖然千嬅今年48歲、Sammi今年49歲，二人年齡很接近，但Sammi早在1988年參加新秀入行，千嬅在1995年才參加新秀入行，故此論歌唱年資有一定差距。

而且，千嬅入行加入華星時，剛是Sammi跳槽到華納，因此千嬅一直被視為華星有意塑造的第二個Sammi，故此外間一直拿二人比較，常被傳媒形容二人是競爭對手，更傳指千嬅和Sammi因此不和。

二人相爭之說傳了多年，直至十多年後，千嬅和Sammi一同成為寰亞唱片歌手，二人最終在公司的群星演唱會同台演出，並在後台親熱合照，打破不和傳聞。後來楊千嬅在2015年舉行紅館演唱會，更邀鄭秀文任嘉賓合唱《終身美麗》。