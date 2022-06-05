【填海覓地】黃偉綸稱東涌填海工程進度理想　生態海岸線成功吸引生物聚居

▲ 東涌填海工程現時進度理想，生態海岸線成功吸引生物聚居。（發展局圖片）

東涌東逾120億填海工程自2017年底展開，發展局局長黃偉綸今（5日）在網誌指，有關工程進度理想，紅樹林生態海岸線亦見進展，已有不少生物定居。

黃偉綸在網誌指，東涌東擴展區是政府首次在工務工程中引入生態海岸線，其中包括紅樹林生態海岸線、岩石生態海岸線和直立式生態海岸線，以代替昔日水泥建造的人工海堤。

生態海岸線最近取得進展，工程團隊近日在生態海岸線發現不少生物遷入，例如彈塗魚、銳齒招潮蟹、粒花冠小月螺等。

土木工程拓展署海洋保育事務主任（大嶼山）胡景泰指，試點已建立2年多，所種的紅樹生長情況理想，形成良好的海洋生境。紅樹有很高的生態價值，既可綠化環境，也可阻擋海浪沖撃或侵蝕海岸線，而紅樹的落葉碎屑亦成為許多無脊椎動物和魚類的食糧。

據政府資料，東涌擴展計劃將涵蓋現有東涌新市鎮東西兩面，提供約4.96萬個住宅單位，容納約14.5萬人口。該計劃亦會提供約50萬平方米總樓面面積作辦公室用途、32.7萬平方米總樓面面積作零售用途，以及 5萬平方米總樓面面積作酒店用途。

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據政府計劃，填海工程料於2023年完工；房委會在填海範圍的2個公營房屋項目，擬於23/24年度及24/25年度完工，分別推出5,200個和4,800個單位。

雖然市民將有新公屋入住，惟交通配套上或未能「跟上」，填海工程距離東涌市中心甚遠，而設東涌東站的東涌綫延綫，估計於2029年才可竣工。

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責任編輯：陳梓蔚