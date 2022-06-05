【第五波疫情】新增515宗確診個案　42宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（5日）下午出席記者會，交代最新疫情。

【17:00】病毒即時繁殖率為1.35​​​​​​​

張竹君指，即使減除懷疑虛報個案後，感染率仍然偏高，而港大的病毒即時繁殖率為1.35，不排除疫情會有反彈。

【16:55】

被問到下月會有不少大型慶祝活動，張竹君呼籲市民遵守防疫措施，並打齊疫苗。

【16:52】

張竹君稱，酒吧確診者多為年輕人，症狀較輕微。

【16:50】LINQ酒吧數十人未完成強制檢測

張竹君指，中環LINQ酒吧仍有數十人未完成強制檢測，當局正跟進。

【16:45】

瑪麗醫院骨科病房有一名護士染疫CT值22.2，經篩查後發現有一名病人快測陽性CT值大於40，該病房已經停收新症。另外，北區醫院深切治療部有3名醫生快測陽性，關慧敏強調，深切治療部服務暫時不受阻。

【16:37】4個酒吧群組共新增45宗確診個案

4個酒吧群組繼續爆疫，共新增45宗確診個案，包括中環Zentral多2宗、Iron fairies多3人、Shuffle多27人，以及中環LINQ多13宗。

【16:35】

再多一宗懷疑OmicronBA.2.12.1個案，涉及一名38歲女子，居九龍城常樂街冠德苑冠盛閣。

【16:35】寶血會上智英文書院爵士舞班多1宗確診個案

張竹君指，由於今日是學校假期，暫時未接獲通知有新增個案；寶血會上智英文書院爵士舞班多1宗確診個案，與另外2名確診者為朋友關係，6月2日最後上學，群組累計9名學生及１名老師感染（詳情即看【下一頁】）。

【16:33】新增4宗死亡個案

本港新增4宗死亡個案，累計今波疫情共9,173宗死亡個案。新增的4宗死亡個案分別為3男1女，年齡介乎68至98歲。

【16:30】今日新增515宗確診

本港今日新增515宗確診，當中136宗屬核酸陽性、379宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達120.2萬宗確診；另今日錄得42宗輸入個案，有18宗在抵港時發現陽性，有20宗個案在檢疫酒店發現，其餘在抵港7日後檢測陽性，有兩宗CT值較低，懷疑是本地個案。張竹君指，據6月2日呈報數字，當日快測陽性個案，其中44宗個案覆查時呈陰性，佔14%，當局會再調查有關情況，了解是否屬虛報。

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記者：TOPick 港聞組