【地球之友】回顧25年環保政策 提出改善建議

▲ 地球之友行政總裁洪藹誠發表對政府環保政策意見

適逢香港將回歸中國25周年，環團地球之友回顧歷屆特區政府環保工作，關注到氣候變化、空氣污染、廢物處理3個議題，並提出意見。其中地球之友行政總裁洪藹誠稱，近年政府積極改善本地空氣污染情況，市面污染物下降；但廢物回收政策仍未及格，正在觀望料明年下半年生效的垃圾收費計劃。

洪藹誠指出，2021年是香港自1884年有紀錄以來最熱的一年，全年酷熱天氣和熱夜數目分別高達54天和61天，而剛過去的4月份，天文台更發出今年首個酷熱天氣警告，打破歷年最早發出紀錄。每年平均酷熱天氣日數不斷上升，天文台預計本世紀末酷熱天氣（最高氣溫達33℃或以上）日數高達150日。.

香港平均海平面高度，自1954年有記錄以來不斷上升隨著海平面上升，熱帶氣旋吹襲時，香港受到風暴潮的威脅將會增加。

有研究預測，2030年前，減緩氣候變化的成本，大概需要全世界每年投資2200-3900 億美元。 相比之下，不採取任何行動的成本將會超過16萬億美金。

洪藹誠提到香港大學公共衛生學院的《達理指數》，報告顯示香港雖然作為一個先進城市，同樣面對空氣污染的威脅。在2021年，本港共有1328人因為空氣污染而提早死亡，總經濟損失超過157億元。

廢物處理方面，根據環保處數據，2020年人均每日棄置量為1.44公斤，冠絕亞洲大城市。廚餘的都市固體廢物更佔最大成分，約佔30% 。

事實上，香港在減廢及回收方面都未能達到於2013年「香港資源循環藍圖」所定下的目標。

針對這三大環保議題，洪藹誠認為政府必須大力發展可再生能源，才能深度減少香港的碳排放，因為香港約66%嘅排放量來自發電，中國在可再生能源發展方面，已經成為全球領導者，跨境與中國進行合作，降低可再生能源開發成本。

氣候緊急應變方面，洪藹誠提出政府成立了「氣候變化與碳中和辦公室」 ，協調各有關部門的應變準備，但具體運作仍有待政府公布。

他認為政府亦應加強與大灣區內各城市合作，交流有關應對氣候變化的資訊，香港也應探索新的水源，例如海水化淡同廢水回收，以加強水資源安全。

空氣污染方面，他認為香港政府應繼續同公共交通營辦商合作，加強及改善公共交通系統。

政府應投放更多資源推動公共及商用車輛電動化，在 2025 年前實現，所有公共交通工具和商業車輛的電動化。

回顧政府25年的環保政策，洪藹誠認為有得有失，氣候變化、空氣污染和廢物問題仍然嚴峻。香港的環保政策和工作，仍落後於鄰近地區如新加坡、南韓、日本、深圳和上海。

香港必須要急起直追，改善環境質素之同時，創做低碳轉型的綠色商機，打造香港成為一個可持續發展的宜居城市。

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實習記者：何彤茜