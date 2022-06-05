【財爺網誌】陳茂波：下決心發展香港為更全面國際金融中心　將進一步推動離岸人民幣生態系統發展

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波指，政府會下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心，未來會循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統發展，亦會全力推動債券、基金、保險及衍生產品等發展。

陳茂波今日在網誌中提到，香港現時是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%離岸人民幣結算業務，去年經本港銀行處理的人民幣貿易結算量，逾7萬億人民幣。

他表示，隨着國家經濟體量持續擴大，人民幣在國際貿易、投資和儲備方面的需求，將會不斷持續增加，本港作為離岸人民幣業務樞紐，將會發揮更關鍵的角色。

陳茂波指，香港未來必須繼續着力發展和重點推動離岸人民幣業務，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道，以及穩妥高效的匯兌，匯率風險和利率風險的管理工具等財資服務。

他續指，要改善相關市場基建，讓人民幣更好地在離岸市場循環流動，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能，助力人民幣國際化的進程。

他又指，特區政府亦與金融監管機構和業界同心協力，多管齊下推動香港綠色和可持續金融的發展，形容是未來推動本港債市發展的重要方向。

陳茂波強調，特區政府會繼續不斷豐富本港金融市場的多元發展，形容只要本港認清自身優勢和定位，鞏固強項、補足短板，抓準國際大形勢，服務好國家之所需，本港金融業在質和量方面，必定能有進一步提升。

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記者：胡偉明