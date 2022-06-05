【群組個案】多1宗疑染BA.2.12.1個案　涉居九龍城冠德苑冠盛閣女子

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港今（5日）增515宗確診，社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，多一宗懷疑OmicronBA.2.12.1個案，涉及一名38歲女子，居九龍城常樂街冠德苑冠盛閣，其兩名家人較早前確診，料同是BA.2.12.1個案，3人傳染期內沒外出用膳。

撇除蘭桂坊酒店個案，現時有36個案與麥當勞群組相關；有29宗基因分析後或與麥當勞群組相似，但暫未找到流行病學關連。

張竹君表示，38歲女患者的行蹤和其他BA.2.12.1患者暫沒有重疊或關連，但最近有個別BA.2.12.1個案居住在九龍城，或有隱性傳播。

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記者：黃小冰