  • 31°C
香港時間 : 2022605日 (週日) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【群組個案】多1宗疑染BA.2.12.1個案　涉居九龍城冠德苑冠盛閣女子

社會 16:39 2022/06/05

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港今（5日）增515宗確診，社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，多一宗懷疑OmicronBA.2.12.1個案，涉及一名38歲女子，居九龍城常樂街冠德苑冠盛閣，其兩名家人較早前確診，料同是BA.2.12.1個案，3人傳染期內沒外出用膳。

撇除蘭桂坊酒店個案，現時有36個案與麥當勞群組相關；有29宗基因分析後或與麥當勞群組相似，但暫未找到流行病學關連。

張竹君表示，38歲女患者的行蹤和其他BA.2.12.1患者暫沒有重疊或關連，但最近有個別BA.2.12.1個案居住在九龍城，或有隱性傳播。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【第五波疫情】新增515宗確診個案　42宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】新增515宗確診個案　42宗屬輸入個案【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】新增515宗確診個案　42宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】新增515宗確診個案　42宗屬輸入個案【不斷更新】
傳染病 衞生署 衞生防護中心 張竹君 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【千帆過盡】何雁詩剖白當年背負做第三者惡名　傷害鄭俊弘前度感悔疚：我唔係人
17:06 2021/11/27
【千帆過盡】何雁詩剖白當年背負做第三者惡名　傷害鄭俊弘前度感悔疚：我唔係人
【KO社恐】社交恐懼症鼻用噴劑新藥獲批臨床試驗　15分鐘內起效且安全【附9大徵狀】
15:22 2022/01/14
【KO社恐】社交恐懼症鼻用噴劑新藥獲批臨床試驗　15分鐘內起效且安全【附9大徵狀】