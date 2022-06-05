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【變種病毒】酒吧群組再多45人染疫　中環Shuffle佔6成

社會 16:44 2022/06/05

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Shuffle酒吧。（譚以諾攝）

變種病毒BA.2.12.1流入社區，酒吧群組再多45人染疫，其中中環Shuffle佔6成，累計233名顧客、6名員工及一名學徒確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，中環Zentral爆疫情況接近尾聲，惟再多一名客人及一名學徒確診，累計36名客人及1名學徒確診，17女20男，年齡介乎17至30歲，最早於5月20日發病的人士，當時有輕微病徵。

Iron fairies多3名客人感染，累計54名客及2名員工染疫，24男32女，年齡介乎18至59歲，最早於5月23日發病的人士，部分人沒有病徵。

中環LINQ再多13人感染，累計共78宗確診，17至58歲，50男28女，27人在5月27日到訪，45人5月28日到訪，6人在兩日都有到訪。

Shuffle再多27人，共65名客人及4名員工染疫，18至41歲，40女29男，最早發病的人士於5月20日發病，確診員工6月2日至4日發病，張竹君指員工有機會在酒吧受感染，已在酒吧取樣21個樣本，其中廁所門柄上的結果為不確定，衞生署已要求酒吧進行全面消毒。

張竹君稱，中環Zentral該名確診學徒，在酒吧當晚負責攝影，沒有飲酒，沒接觸其他人，只在該場合出現。她又指，今日500多宗陽性個案都屬源頭不明，或因部分確診者沒有病徵進入酒吧，繼而引起傳播；Shuffle廁所門柄上的結果為不確定，她解釋以往經常出現相關檢測結果，署方一般視作陽性個案。

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記者：陳麗娜

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