【環保政策】地球之友指歷屆港府政策有得有失 垃圾收費明年推須觀望

▲ 地球之友行政總裁洪藹誠對政府環保政策發表意見

環團地球之友回顧香港政府在25年以來的環保工作，行政總裁洪藹誠認為「有得有失」，指現屆政府落實推出垃圾收費政策，但仍要觀望明年下半年推出時的成效；然而，本地環保政策和工作，仍落後於鄰近地區如新加坡、南韓、日本等地，認為港府須急起直追，改善環境質素同時，創造低碳轉型的綠色商機，才能建設香港成為一個可持續發展的宜居城市。

回顧政府25年的環保政策，在廢物處理方面，洪藹誠引述據環保署數據，2020年人均每日垃圾棄置量為1.44公斤，仍然冠絕亞洲大城市。廚餘的垃圾的比例最多，高達三成，指出香港在減廢及回收方面，都未能達到2013年「香港資源循環藍圖」所定下的目標。

氣候變化方面，洪藹誠指政府雖已成立「氣候變化與碳中和辦公室」 ，協調各部門的應變準備，但具體運作仍有待政府公布。 他建議政府加強與大灣區各城市合作，交流應對氣候變化的資訊，香港也應探索新的水源，例如海水化淡同廢水回收，以加強水資源安全。

空氣污染方面，他認為雖然電動私家車近年比例正上升，但政府應投放更多資源推動公共及商用車輛電動化，在 2025年前實現，進一步改善本地空氣污染情況。

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實習記者了：何彤茜