【世界環境日】綠惜地球去年在全港灘岸撿4.3萬個廢膠樽　繁簡包裝各佔半

▲ 綠惜地球去年在全港灘岸撿4.3萬個廢膠樽，繁簡包裝各佔半。（綠惜地球提供）

今日（5日）為世界環境日，綠惜地球連續三個年度發起灘岸「飲品膠樽品牌調查」，過去一年撿到破紀錄的43,726個廢膠樽，其中前五大膠樽品牌依次為華潤怡寶、太古集團 (可樂、雪碧等)、維他、康師傅和屈臣氏，其膠樽數目竟高佔總量的52% ；綠惜地球促請新一屆政府盡速提交塑膠飲品容器生產者責任計劃草案，並不遲於2024年落實。

綠惜地球指，這次調查地點遍布全港， 共進行了116場調查，收集到43,726個廢膠樽，最多的一場在鹹田灣撿獲近1,913個廢膠樽 ，當中除7,668個無法識別品牌外，餘下36,058個瓶子中，繁體及簡體大概各佔半，

綠惜地球把所有廢膠樽品牌按數量羅列，整理出前十排名，其中的排首四名的名牌與過去兩次調查相同，依次為以華南為主要銷售市場的華潤怡寶（13.4%）、香港飲品業龍頭太古集團（13.4%）及維他（12.2%），還有在港上市的內地品牌康師傅（7.3%）。若計入排名第五的屈臣氏 (5.9%)，則前五位品牌的廢膠樽量佔比52.2%，較餘下所有品牌總量還要高。

綠惜地球表示，無論是香港抑或國際，飲品膠樽一直在海廢調查中位居前列，屬監測海廢的指標物。綠惜地球稱，連年的調查數據証實，飲品製造商在減塑上欠缺承擔及積極行動，認為下屆政府應加快飲品容器生產者責任的立法步伐，並加強與內地的海上廢物污染防治。

綠惜地球建議，在香港龍頭飲品商帶頭下，各飲品業者應訂定進取的回收目標，並定期公布回收數據。由於國際間已証明回收非解決塑膠污染良法，有必要同時在披露塑料包裝用量、訂定減塑目標、重用包裝等源頭環節加倍努力。

綠惜地球又促請新一屆政府盡速提交塑膠飲品容器生產者責任計劃草案，並不遲於2024年落實。而有關管制應採國際行之有效的按樽制，並以每個膠樽不低於一元的按樽金額施行，以確保回收成效。當局亦應定期公布回收率等數據，增加施政的透明度。

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責任編輯：李榮忠