【加煤氣費】餐飲業料有食肆每月須多繳數百元煤氣費　冀煤氣公司延至今年第四季才加價

煤氣公司研究8月起加價，加幅4.4%，預計7成家庭戶每月多繳不多於10元，詳情即看【下一頁】。餐飲業界指，食肆經歷第五波疫情後經營壓力大，期望對方可延至今年第四季或明年第一季才加價；有議員亦認為加價影響民生，冀本地經濟復甦後才加價。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日（6日）在港台節目稱，煤氣公司今次加幅尚算溫和，「相比其他燃料費及原材料上升，本地食材絕大部分入口，疫情影響很多食物工廠原材料不足，部分食材到港以倍數上升，今次加價相對溫和」，但工資及原材料價格都上漲，經營壓力十分巨大；而經歷第五波疫情後，市道剛復甦，期望煤氣公司可將加價延至今年第四季或明年第一季。

他以一間約2,000呎的食肆為例，加煤氣費後，每月會多繳1,000元以下煤氣費，但難以全數轉嫁消費者，因市民的消費力未算強勁，本港亦未開放旅客入境。

工聯會立法會議員鄧家彪則指出，現階段疫情剛放緩，社會未完全解除防疫限制，煤氣費上漲對市民及經營者都是壓力，期望煤氣公司留待經濟恢復才加價。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜