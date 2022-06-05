【西九故宮】914件故宮文物抵港　大清玉璽洛神倩影搶先看【多圖】

▲ 來自故宮博物院的國寶文物陸續抵港。（香港故宮圖片）

香港故宮文化博物館（香港故宮）今日（5日）宣布，來自故宮博物院的914件珍貴文物，已獲中央政府批准赴港，將於今年7月在香港故宮開幕展中亮相。

來港文物眾多，是故宮博物院自1925年成立以來，最大規模的藏品出境外借。今次展出的914件展品是從186萬件藏品中精選而出，其中一級文物達166件，屬「國寶」級別，佔借展品總數18%。

絕大部分文物是首次在香港展出，涵蓋繪畫、法書、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器、漆器、玻璃、璽印、織繡、首飾、雕塑、圖書典籍、古代建築等。

▲ 盤龍紐「大清受命之寶」：寶璽是體現皇帝至高無上權力的政治象徵，歷代宮廷中皆有專職官員負責典守印璽，並據皇帝的旨意用印。這組方形寶璽以玉石雕刻，紐的形狀為象徵帝王的龍。（香港故宮圖片）

香港故宮文化博物館董事局主席陳智思指，故宮代表著中國古代藝術文化的頂峰，當中的文物蘊藏了中華民族數千年優秀傳統文化的底蘊；衷心感謝中央政府的支持。

▲ 《洛神賦圖》（北宋摹本）：本品一般被認爲是北宋摹本，屬存世《洛神賦圖》中年代較早之佳作。作品不書賦文，以連續的構圖，描繪了曹植與洛神從邂逅到分離的多幕情景。畫面敷色濃艷，用筆如春蠶吐絲般細勁綿延，人物幾乎與山、樹等大，體現出古樸稚拙的六朝繪畫遺韻。（香港故宮圖片）

香港故宮文化博物館館長吳志華博士指，每件展出的故宮文物都有其獨特的歷史、文化、藝術和科學價值。香港故宮將以嶄新的策展手法，結合新科技、新媒體，展出故宮博物院的珍藏。

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914件文物在香港故宮的展期由一個月至超過一年不等。從文物保護角度出發，部分文物需要輪換展出。例如古代書畫這類紙質或絹本文物，對光照、溫濕度十分敏感，展期只有一至三個月，部分文物展品在今次展出後，要回到故宮博物院休眠數年。

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責任編輯：陳梓蔚