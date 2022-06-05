【政府換屆】劉兆佳形容未來治港者需具備「武官」特質　料日後政改將強化「愛國者治港」

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，「武官」較「文官」堅毅、勇敢，相信在未來10年，需要具備這些特質的人治港。他又預計，未來政改會以新選舉制度為基礎，繼續強化「愛國者治港」，不會邁向「西式民主」。

候任行政長官李家超，正積極籌組下屆班子，據悉入境處前處長、特首辦主任陳國基，將出任下屆政務司司長，

對於在下屆問責團隊中，預計有更多紀律部隊出身的官員，劉兆佳今日接受電視台訪問時指，在過去幾年所發生的事件中，「武官」有較多機會展示他們服從、堅決執行任務、勇於應對外來勢力挑戰的特質，形容這些表現獲得中央讚賞。

劉兆佳提到：「未來十年，我估計美國及西方壓制中國及香港力度只會有增無減。因為知道未來十年如不將中國壓低，日後很難對付中國。」他形容，未來十年國家安全問題仍然嚴峻，預計中央用人標準未來將不會改變。

不過，他同時指出，這不代表「文官」無出頭天，強調只要具備「武官」特質，亦有機會被重用。他表示：「文官日後為了前途考慮，都要表現出自己勇猛的一面。中央認為有承擔、忠誠的人，就更有機會脫穎而出。」

他估計，李家超正籌組「全能型」班子，相信在中央行使全面管治權，以及「愛國力量」支持下，不難找到人才加入政府。

另外，國家主席習近平早前接見李家超時，提到「必須長期堅持新選舉制度」。劉兆佳認為，即使日後按《基本法》承諾推進政制發展，亦會以新選舉制度為基礎。

他解釋：「中央對政改的理念，是要有利『一國兩制』全面準確實施、有利愛國者治港、有利國家安全、有利香港繁榮穩定，這些遠比民主化重要。」

他續指：「日後就算要修改，方向都是更進一步強化『愛國者治港』，加大愛國陣營的社會代表性，有利行政主導和國家安全等等，是以現時的新選舉制度為基礎改進，而不是推翻這個制度，引入西方式的民主。」

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記者：胡偉明