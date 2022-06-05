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【3區污水陽性】港府派19萬個快測包　涉珀麗灣、淺水灣麗景園等

社會 16:52 2022/06/05

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淺水灣麗景園污水呈陽性。（資料圖片）

政府今日（5日）表示，因應荃灣區、南區及中西區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地點如下：

  • 荃灣區：珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村中、馬灣大街村北、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣漁民村屋、豪景花園、豪景花園依麗小築、浪翠園第一至四期、海雲軒、深井村、帝華軒、圓墩村、怡龍別墅、龍騰閣、瀧珀及青龍頭新村
  • 南區：淺水灣麗景園、淺水灣花園大廈、影灣園、保華大廈、Grosvenor Place、淺水灣大廈、天風樓、淺水灣道 119號、利東邨、漁安苑、深灣軒、鴨脷洲中心、高寶閣、南區‧左岸、利豐大廈、僑民大廈、樂景大廈及怡安大廈
  • 中西區：士丹頓街、卑利街、堅道及必列者士街附近一帶住宅

士丹頓街、卑利街、堅道及必列者士街附近一帶住宅污水呈陽性。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴

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