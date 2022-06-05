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【賽馬會】賽馬人才培訓中心與教大簽署合作備忘　為騎師提供進修機會

社會 17:26 2022/06/05

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賽馬人才培訓中心與教大簽署合作備忘，提供騎師進修機會。（賽馬會提供）

香港賽馬會今日（5日）舉行「見習騎師學校五十週年賽馬日」，賽馬培訓發展委員會重新命名為賽馬人才培訓中心，旗下包括兩所學校，即見習騎師學校及賽馬人才學校。更與香港教育大學、香港運動醫學及科學學會和廣東體育職業技術學院簽署諒解備忘錄，旨在通過各種新項目提供卓越的培訓，從而推動未來在內地和香港培訓及發展賽馬人才的計劃。

馬會希望為現役及退役騎師提供持續進修及個人發展的機會。按照馬會與香港教育大學簽署的備忘錄，獲提名的騎師可在彈性入學機制下報讀健康教育（榮譽）學士學位課程，目的是給予精英運動員進修機會，為他們退役後的事業發展奠定堅實的基礎。

而現役騎師梁家俊、楊明綸與黃皓楠，在較早前經過面試及審批後，已獲香港教育大學取錄，在今年九月起修讀健康教育榮譽學士學位課程。

騎師梁家俊表示，感謝教大提供這個難得的機會，現時很期待可以快點入學。當騎師最重要是控制體重和保持身體在最佳狀態，教大的課程包含營養學、運動科學與精神健康等科目，這些知識可以學以致用，他亦讚揚課程安排甚具彈性，能夠以比賽及操練為優先，完全不會影響策騎事業。

今季我希望刷新個人單季的最佳紀錄，爭取角逐告東尼獎，暫時沒有退役計劃。即使日後退居幕後，當助理練馬師或練馬師，這些從大學學會的健康知識，也有助我的事業發展。

香港賽馬會行政總裁應家柏表示，賽馬會再踏出重要的一步，建立賽馬人才培訓中心，不但在香港，也在大灣區擔當起重要的角色，致力在內地發展國家的馬產業。

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責任編輯：李榮忠

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