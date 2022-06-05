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【街市AK】荃灣肉檔阿威與逾百粉絲見面慶生　威威有意進軍娛圈拍戲

娛樂 18:18 2022/06/05

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近期人氣急升的「荃灣肉檔AK」劉宋威（威威）在今日（6月5日）於荃新天地出席粉絲見面會慶生，這次也是威威首個粉絲見面會及公開生日慶祝活動，逾百粉絲到場應援。

活動甫開始，威威隨即向在場多位打氣的觀眾及粉絲打招呼，威威感謝眾威威豬（粉絲團暱稱）支持。而身為「煮」家男的他表示不論自己或家人生日都會親自下廚，烹煮愛心菜餚，因此即場騷廚藝，示範香煎豬肉漢堡扒。

【街市AK】阿威官方平台成立狂吸粉絲　威威：多謝大家一直支持我

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阿威有興趣演戲

此外，大大隻的他更即場向大家傳授健身小貼士，並抽出台下粉絲上台一起做簡單運動，令現場氣溫急升。遊戲過後，粉絲隨即送上提前預備之生日蛋糕，並一同大合唱生日歌。活動後，威威寵粉向現場威威豬表示感謝並逐一合照。

他之後接受傳媒訪問沒想過有那麼多威威豬到場，並表示因為現時因為疫情緊張故戴口罩，稱日後待疫情放緩便除口罩與威威豬見面

近日拍廣告又要出席公開活動，工作時間較以前多，但表示太太十分支持他。現時已半隻腳踏入娛樂圈的威威更稱，有興趣拍電影及電視劇，但堅持同時仍會繼續從事肉檔工作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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