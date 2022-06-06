【九巴招聘】九巴今年擬聘1200名前線員工　車長出身助理總監鼓勵新人由低做起

▲ 九巴助理車務總監（西部）楊晉瑋Kelvin（左一），九巴車務督察黃啟翀Joe（左二），龍運助理經理（車務）冼志聲Ken（右二），九巴人力資源部主管呂鳳娟（右一）。（王小小攝）

九巴今年目標聘請1,200名職員，包括前線車長、維修技工等，將舉辦多場招聘會招攬新血，盼吸引年輕一代加入。37歲的Kelvin任職九巴13年，由車長做起，至今已升遷到助理車務總監，認為公司工作環境穩定，鼓勵新人入行。

Kelvin於2009年加入九巴擔任車務督察，兩年後通過九巴內部晉升，在任職13年期間連升6級，如今已任助理車務總監，管理多個區域上千名車長。他在2008年畢業時遇到金融海嘯，坦言想要找一份收入穩定的工作，「入行時沒想過這條路要怎麼走。現在來看，我沒有做錯決定。」Kelvin說。他認為自己的升遷故事很勵志，也希望將自己職業生涯的經驗分享給後輩，建議新人不要怕失敗。

▲ 九巴今年將舉辦多場招聘會招攬新血，助理車務總監Kelvin表示，希望將自己職業生涯的經驗分享給後輩。（王小小攝）

33歲的Ken也因看到「收入穩定」的招聘海報來到九巴，從2017年開始做車長，至今已升任龍運助理經理。Ken表示︰「做車長時可以觀察到很多，很有滿足感。」他曾接到乘客建議，指機場巴士的時間表多於每小時整點開車，因與乘客放工時間「相撞」，無法第一時間趕上巴士，他積極與公司商議將班次延後10分鐘開出，成功解決乘客的困難。

27歲的Joe，2018年從九巴雜物管理員做起，於今年3月底已成功升任交通意外調查官。他表示沒想到自己會做到這裏，今後會努力接受新挑戰，希望繼續發展成為車務主任。

九巴表示今年計劃聘請1,200名前線員工，提供全職、半職、文職等多種類工作，將於6月舉辦包括綫上、綫下共4場招聘會，希望吸引更多年輕人從基層做起。九巴如今已有員工逾12,000人，員工福利包括醫療保障、員工優惠、家屬乘車證等，強調有內部晉升機會，冀吸引新人入行。

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實習記者：王小小