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【上訴得直】新意網不滿科技園容許商户分租上訴得直　要求科技園善用土地

社會 22:37 2022/06/05

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新意網不滿科技園容許商户分租上訴得直。（網上圖片）

新鴻基旗下從事數據業務的新意網集團有限公司（01686），早前因不滿香港科技園容許商戶將廉價租得的舖位涉違約分租，遂入稟提出司法覆核，惟被判敗訴。新意網早前向上訴庭提出上訴，法官今（31日）頒下判詞，裁定部份理據上訴得直，要求科技園重新考慮有關投訴。

新意網今日（5日）表示歡迎有關裁決，要求科技園確保營運商遵從租賃契約條款。另外，工業邨內尚有閒置或未被充分使用的地皮，要求香港科技園重新分配，以促進創科，或用作建屋。

上訴庭於判詞指出，根據有關租賃政策訂明，數據中心營運者並不獲容許將承租地段分租予客戶，而科技園卻誤解租賃限制政策，並且沒有適當處理有關投訴，做法違反申請人之合理期望，故裁定部份上訴理據得直，撤銷有關決定，並指示科技園就租賃政策的佔用限制部份，重新考慮申請人之投訴。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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