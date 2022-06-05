【防疫措施】2酒吧3食肆違例被檢控　11食客違限聚令各罰5,000元

▲ 2酒吧3食肆違例被檢控，11食客違限聚令各罰5,000元（港府提供）

食環署今（5日）表示，在昨日與警方在中西區採取聯合行動中，發現3間位於旺角及中西區的餐飲處所負責人，及2間位於旺角的酒吧／酒館負責人涉嫌違反指示，食環署已向他們展開檢控程序。此外，食環署亦根據《食物業規例》（第132X章），向1名涉嫌在違反其牌照圖則劃定的批准範圍以外地方經營食物業的食肆負責人展開檢控程序。

食環署及警方在昨日的聯合行動中共巡查了七間餐飲處所（包括五間酒吧／酒館），食環署亦另外在各分區巡查了共471間餐飲處所（包括19間酒吧／酒館）及166間其他處所。

食環署發現3間位於旺角及中西區的餐飲處所負責人，及2間位於旺角的酒吧／酒館負責人涉嫌違反指示；亦已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，兩間酒吧／酒館及三間其他餐飲處所因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期三、七或14天不等。

此外，食環署於中環一間餐飲處所向11名涉嫌違反有關群組聚集規定的顧客發出定額罰款通知書，並於其他餐飲處所向一名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客發出定額罰款通知書。

食環署重申因應部分酒吧／酒館及其他餐飲處所出現多宗感染個案，執法部門會持續在今個長周末及未來的兩個周末積極採取嚴厲執法行動。發言人再次提醒有關人士切勿鬆懈，須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）等規定及指示，以減低社區傳播風險。

餐飲業務負責人違反《規例》或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。



任何持牌人若在持牌範圍以外地方經營食物業，可因違反《食物業規例》（第132章）第34C條規定而被檢控，一經定罪，最高可被罰款10,000元及監禁3個月。

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記者：鄧凱文