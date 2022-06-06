【好人好事】9旬婆婆日行1小時領免費飯盒　社企餐廳月蝕數十萬仍堅持派飯

▲ 市民可到購買飯券，幫助有需要人士。（譚以諾攝）

第5波疫情衝擊各行各業，社企餐廳「廚尊」表示，疫情下到餐廳領取免費飯解困的基層人數增加近倍，除有更多年輕面孔，亦有九旬老人每日由深水埗步行至旺角取飯，遇廚尊休息日只能食餅充肌。廚尊疫下的收入亦曾跌至最低每日只有數百元，更曾停市兩個月，仍堅持除休息日外，每天向基層派飯，負責人坦言希望用有限資源幫助有需要人士，更要確保員工有工開、有收入。

新世界發展支持包括「廚尊」在內，7間疫情下堅持派飯予基層的食肆，向每間認購1,000張飯券，呼籲公眾一同支持。

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位於旺角的廚尊2019成立，同年已開始向低收入家庭、露宿者、長者及小數族裔等派飯，也會透過社福機構向有需要人士轉贈飯盒。

廚尊助理總經理楊振宇指，餐廳在第5波疫情下平均每日只有約1,000至2,000元收入，最差也試過只有數百元；在疫情最嚴峻時，廚尊亦曾停業兩個月，惟期間派飯仍然繼續，除因不少員工是家中家庭支柱，希望確保員工有工作及收入外，亦是知道這段時間會有很多人需要幫助。

楊振宇表示，今波疫情初期在餐廳派發的飯盒已較之前的100多個，每日再增加增50至100個，連同透過社福機構轉贈的飯盒，最高峰曾1日派600個飯盒，而領取飯盒的人，也多了不少較年輕的面孔。

他特別難忘有一位九旬獨居婆婆，從街坊口中得知廚尊有免費派飯後，每日都會從深水埗，拿着拐杖步行1個多小時至旺角領取飯盒，並將一個飯盒分兩餐吃，若遇廚尊休息日便只能食餅或麵包充飢，員工後來得知婆婆的情況，便會在休息日前一天派給婆婆兩個飯盒；同時也有坐電動輪椅的獨居老人，會每日風雨不改到廚尊取飯盒，看見基層有需求，讓餐廳更希望能盡力用有限資源助人。

由新世界發展策動的「Share for Good愛互送」，宣布發起為期1個月的「Show me your love飯」義賣行動，支持廚尊等7間在疫情下持續向基層派飯的餐廳，有意捐助的人士到餐廳光顧後，可到收銀處購買飯券，每張價錢介乎30至60元，每買一張等於贊助一個飯盒。楊振宇表示，活動推出兩天後已售出500張飯券，每日至少可以再派多50個飯，讓更多人受惠。

月蝕數十萬 冀用有限資源助人

廚尊的母公司2010年在新加坡成立，並在2019年進駐香港，楊振宇坦言，來港3年餐廳一直虧錢，保守估計現時每個月仍虧幾十萬元，但老闆一直希望能回饋社會，冀用有限資源盡力助人，所以總公司會繼續投放資金營運，不擔心廚尊會經營不下去。

至於老闆作為新加坡人，為何會希望幫助港人，楊振宇就指，老闆的心思不在於幫助甚麼國籍的人士，只要有需要便會幫助，又指老闆經常教導他們要用自己所有的能力回饋社會，做有責任的人。

廚尊現時有30名員工，均為殘障、患情緒病及智障人士，這些員工會在廚尊訓練及學習基本技術，如煮食等，以幫助他們在社會上找工作，從而獲得收入。

負責甜品檔、患輕度智障的員工Mable表示，很開心可以參與派飯，這讓其更有動力去工作，同時也更有使命感。

同樣有份參與派飯、患輕度智障的員工Hugo就表示，很開心可以派飯予老人家等有需要的人，聽到受助者指飯盒很好吃和很開心時，也會感到快樂及很充實。

7間餐廳名單 地址 廚尊 旺角上海街618號2樓 好運燒臘飯店 筲箕灣金華街21號 千樂燒味餐室 灣仔軒尼詩道352-354號昌業大廈地舖 金佛園素食 紅磡差館里41-43號地下 花月宮 屯門良德街8號珀御1樓101號舖 Manna。嗎哪 觀塘翠屏道11號1樓 華姐清湯腩 天后電氣道13號A地舖

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記者：黃小冰