【好人好事】9旬婆婆日行1小時領免費飯盒　社企餐廳月蝕數十萬仍堅持派飯

▲ 市民可到購買飯券,幫助有需要人士。(譚以諾攝)

第5波疫情衝擊各行各業,社企餐廳「廚尊」表示,疫情下到餐廳領取免費飯解困的基層人數增加近倍,除有更多年輕面孔,亦有九旬老人每日由深水埗步行至旺角取飯,遇廚尊休息日只能食餅充肌。廚尊疫下的收入亦曾跌至最低每日只有數百元,更曾停市兩個月,仍堅持除休息日外,每天向基層派飯,負責人坦言希望用有限資源幫助有需要人士,更要確保員工有工開、有收入。

新世界發展支持包括「廚尊」在內,7間疫情下堅持派飯予基層的食肆,向每間認購1,000張飯券,呼籲公眾一同支持。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

位於旺角的廚尊2019成立,同年已開始向低收入家庭、露宿者、長者及小數族裔等派飯,也會透過社福機構向有需要人士轉贈飯盒。

廚尊助理總經理楊振宇指,餐廳在第5波疫情下平均每日只有約1,000至2,000元收入,最差也試過只有數百元;在疫情最嚴峻時,廚尊亦曾停業兩個月,惟期間派飯仍然繼續,除因不少員工是家中家庭支柱,希望確保員工有工作及收入外,亦是知道這段時間會有很多人需要幫助。

楊振宇表示,今波疫情初期在餐廳派發的飯盒已較之前的100多個,每日再增加增50至100個,連同透過社福機構轉贈的飯盒,最高峰曾1日派600個飯盒,而領取飯盒的人,也多了不少較年輕的面孔。

他特別難忘有一位九旬獨居婆婆,從街坊口中得知廚尊有免費派飯後,每日都會從深水埗,拿着拐杖步行1個多小時至旺角領取飯盒,並將一個飯盒分兩餐吃,若遇廚尊休息日便只能食餅或麵包充飢,員工後來得知婆婆的情況,便會在休息日前一天派給婆婆兩個飯盒;同時也有坐電動輪椅的獨居老人,會每日風雨不改到廚尊取飯盒,看見基層有需求,讓餐廳更希望能盡力用有限資源助人。

由新世界發展策動的「Share for Good愛互送」,宣布發起為期1個月的「Show me your love飯」義賣行動,支持廚尊等7間在疫情下持續向基層派飯的餐廳,有意捐助的人士到餐廳光顧後,可到收銀處購買飯券,每張價錢介乎30至60元,每買一張等於贊助一個飯盒。楊振宇表示,活動推出兩天後已售出500張飯券,每日至少可以再派多50個飯,讓更多人受惠。

月蝕數十萬 冀用有限資源助人

廚尊的母公司2010年在新加坡成立,並在2019年進駐香港,楊振宇坦言,來港3年餐廳一直虧錢,保守估計現時每個月仍虧幾十萬元,但老闆一直希望能回饋社會,冀用有限資源盡力助人,所以總公司會繼續投放資金營運,不擔心廚尊會經營不下去。

至於老闆作為新加坡人,為何會希望幫助港人,楊振宇就指,老闆的心思不在於幫助甚麼國籍的人士,只要有需要便會幫助,又指老闆經常教導他們要用自己所有的能力回饋社會,做有責任的人。

廚尊現時有30名員工,均為殘障、患情緒病及智障人士,這些員工會在廚尊訓練及學習基本技術,如煮食等,以幫助他們在社會上找工作,從而獲得收入。

負責甜品檔、患輕度智障的員工Mable表示,很開心可以參與派飯,這讓其更有動力去工作,同時也更有使命感。

同樣有份參與派飯、患輕度智障的員工Hugo就表示,很開心可以派飯予老人家等有需要的人,聽到受助者指飯盒很好吃和很開心時,也會感到快樂及很充實。

7間餐廳名單 地址 廚尊 旺角上海街618號2樓 好運燒臘飯店 筲箕灣金華街21號 千樂燒味餐室 灣仔軒尼詩道352-354號昌業大廈地舖 金佛園素食 紅磡差館里41-43號地下 花月宮 屯門良德街8號珀御1樓101號舖 Manna。嗎哪 觀塘翠屏道11號1樓 華姐清湯腩 天后電氣道13號A地舖

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者:黃小冰