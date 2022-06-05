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【強制檢測】43處納強制檢測　涉黃大仙消防處宿舍、港大學生宿舍等

社會 22:50 2022/06/05

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

43處納強制檢測　涉黃大仙消防處宿舍、港大學生宿舍等

本港第五波疫情持續，政府今晚（5日）公布將43處納入強制檢測公告，當中包括多間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月6日或7日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

曾於5月30日至6月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 柴灣興華(二)邨裕興樓
  • 柴灣漁灣邨漁進樓
  • 旺角山東街100號華樂大廈
  • 屯門屯門市廣場3座
  • 將軍澳日出康城LP6 2座
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 沙田濱景花園4座
  • 秀茂坪曉光街32號曉光大廈曉光閣
  • 屯門兆麟苑貴麟閣
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 深水埗南昌街80-82號恆達大廈
  • 大埔富亨邨亨翠樓
  • 大埔汀角路11-13號啟昌樓
  • 元朗朗屏邨繡屏樓
  • 大圍顯徑邨顯沛樓
  • 天水圍天恒邨恒通樓
  • 大埔大元邨泰榮樓
  • 將軍澳Savannah 5A座
  • 旺角花園街232-242號黃禮賢大廈
  • 元朗洪水橋洪堤路2號錦珊園
  • 鴨脷洲海怡半島海逸閣
  • 中環卑利街69-71號英邦大廈
  • 鴨脷洲海怡半島海昇閣
  • 長沙灣福榮街201號 The Campton
  • 沙田沙田第一城45座
  • 愉景灣頤峰菘山閣
  • 黃大仙竹園南邨趣園樓
  • 深水埗荔枝角道63-69號荔枝角大廈
  • 大埔新峰花園16座
  • 元朗蝶翠峰第五期尚悅‧嶺2座
  • 薄扶林寶翠園3座
  • 上水天平路50號安盛苑
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 大角咀槐樹街6號麗華閣
  • 大埔汀雅苑雅文閣
  • 灣仔愛群道28號愛群閣
  • 黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座
  • 鴨脷洲海怡半島怡翠閣
  • 牛頭角得寶花園H座
  • 將軍澳東港城3座
  • 堅尼地城龍華街9號香港大學賽馬會第三學生村(日新學院、信興學院、志新學院及立之學院)
  • 大埔怡雅苑怡達閣

涉及個別指明時間的地方：

  • 大埔大埔廣場地下71-72號鋪沙隴餐廳：5月31日晚上8時至９時曾身處

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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記者：鄧凱文

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